Philippe Guillemot est directeur général d'Elior Group depuis le 5 décembre 2017.



Il a été, entre 2013 et 2016, directeur des opérations et des ventes d’Alcatel-Lucent, entreprise globale fortement exposée au marché américain et au cœur de la révolution digitale. Il a été le maître d’œuvre du plan de sauvetage et de transformation de la société, puis de son intégration au sein de Nokia.



Entre 2010 et 2012, il a été directeur général et administrateur d’Europcar, où il a engagé la modernisation de l’offre et de la marque Europcar pour les rendre plus attractives et mieux répondre aux attentes des clients. Il a également lancé un vaste plan d’amélioration de l’efficacité opérationnelle dans un contexte de marché très difficile.



Membre du comité exécutif d’Areva entre 2004 et 2010, il a présidé Areva Transmission et Distribution (T&D), ex. division d’Alstom, où il a conduit avec succès deux plans stratégiques qui ont relancé l’activité de l’entreprise et significativement amélioré sa profitabilité. Sous son autorité, Areva T&D s’est fortement développé à l’international, multipliant son chiffre d’affaires par deux et sa valeur par quatre en six ans.



Auparavant, Philippe Guillemot a été membre des comités exécutifs de Valeo (1998-2000) et de Faurecia (2001-2003), où il a supervisé le développement à l’international de divisions de plusieurs milliards d’euros de chiffre d’affaires.



C’est au sein du groupe Michelin (1993-1998 et 1983-1989) qu’il connaît sa première expérience de comité exécutif à 36 ans. Aux côtés d’Édouard Michelin, il a été l’architecte d’une organisation structurée autour de lignes de produits, qui a permis à Michelin de poursuivre une croissance profitable et dont les fondamentaux subsistent encore aujourd’hui.



Philippe Guillemot est diplômé de l’université de Harvard, où il a obtenu un MBA ; il est également diplômé de l’École des Mines de Nancy et chevalier de l’ordre national du Mérite.



Philippe Guillemot est administrateur de deux sociétés cotées à la bourse de New York (Constellium et Sonoco).