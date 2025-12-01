Vallourec a annoncé vendredi soir la nomination de Nathalie Delbreuve comme directrice financière. Elle rejoint le comité exécutif et prendra ses fonctions ce 1er décembre, succédant à Sascha Bibert qui quittera le groupe en décembre, pour saisir une nouvelle opportunité.
"Avec l'arrivée de Nathalie dans l'équipe, nous restons concentrés sur l'amélioration de la rentabilité et du retour sur capital investi, tout en poursuivant notre trajectoire vers l'excellence opérationnelle", commente Philippe Guillemot, le PDG du fabricant de tubes.
Nathalie Delbreuve était auparavant directrice financière de Verallia, leader européen et 3e producteur mondial de l'emballage en verre pour les boissons et les produits alimentaires. Depuis 2022, elle est également présidente du comité d'audit de Beijer Ref.
Vallourec est un leader mondial de la fabrication de tubes sans soudure en acier et de produits tubulaires spécifiques destinés à des applications industrielles. Le CA (avant éliminations intragroupe) par activité se répartit comme suit :
- fabrication de tubes (88,7%). Le CA par marché se ventile entre industries pétrolière, gazière et pétrochimique (84,2%), industries mécanique, automobile et de la construction (10%) et énergie électrique (5,8%) ;
- exploitations minière et forestière (6,8%) ;
- autres (4,5%).
La répartition géographique du CA (activité tubes) est la suivante : Europe (6%), Amérique du Nord (41,4%), Moyen Orient (19,4%), Amérique du Sud (15,6%), Asie (10,9%) et autres (6,7%).