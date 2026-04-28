Nathalie Vranken devient PDG de Maison Pommery & Associés

Maison Pommery & Associés indique que son conseil d'administration a décidé de nommer Nathalie Vranken, jusqu'alors directrice générale, aussi comme présidente du conseil, un poste auquel elle succède à Paul-François Vranken, qui demeure administrateur.

Par ailleurs, le groupe de champagne déclare que des discussions au sujet de concours bancaires sont toujours en cours, notamment s'agissant du report de la prochaine échéance de 50 MEUR due au 29 avril 2026 qu'il a demandé au prêteur.



Il souhaite poursuivre les discussions avec l'ensemble de ses partenaires financiers pour parvenir à un accord permettant de le doter de la structure financière la mieux adaptée à ses besoins et de préserver les intérêts de l'ensemble des parties prenantes.



Aussi, Maison Pommery & Associés reporte la publication de son document d'enregistrement universel de l'exercice 2025, initialement prévue le 27 avril, à une date ultérieure et reporte également la tenue de son AG annuelle après le 4 juin.



La société rappelle avoir annoncé qu'un dividende de 0,80 EUR par action serait proposé à la prochaine AG annuelle, qui n'a pas encore été convoquée. En fonction de l'évolution des discussions en cours, la société pourrait réexaminer sa position.



Maison Pommery & Associés affirme cependant que ses activités se poursuivent normalement, les réalisations du 1er trimestre 2026 confirmant sa capacité à développer ses marques, et entend poursuivre ses projets de cessions d'actifs non stratégiques.