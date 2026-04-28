Nathalie Vranken devient PDG de Maison Pommery & Associés
Maison Pommery & Associés indique que son conseil d'administration a décidé de nommer Nathalie Vranken, jusqu'alors directrice générale, aussi comme présidente du conseil, un poste auquel elle succède à Paul-François Vranken, qui demeure administrateur.
Par ailleurs, le groupe de champagne déclare que des discussions au sujet de concours bancaires sont toujours en cours, notamment s'agissant du report de la prochaine échéance de 50 MEUR due au 29 avril 2026 qu'il a demandé au prêteur.
Il souhaite poursuivre les discussions avec l'ensemble de ses partenaires financiers pour parvenir à un accord permettant de le doter de la structure financière la mieux adaptée à ses besoins et de préserver les intérêts de l'ensemble des parties prenantes.
Aussi, Maison Pommery & Associés reporte la publication de son document d'enregistrement universel de l'exercice 2025, initialement prévue le 27 avril, à une date ultérieure et reporte également la tenue de son AG annuelle après le 4 juin.
La société rappelle avoir annoncé qu'un dividende de 0,80 EUR par action serait proposé à la prochaine AG annuelle, qui n'a pas encore été convoquée. En fonction de l'évolution des discussions en cours, la société pourrait réexaminer sa position.
Maison Pommery & Associés affirme cependant que ses activités se poursuivent normalement, les réalisations du 1er trimestre 2026 confirmant sa capacité à développer ses marques, et entend poursuivre ses projets de cessions d'actifs non stratégiques.
Maison Pommery & Associés (ex Vranken-Pommery Monopole) est le n° 2 mondial de la production et de la commercialisation de champagnes. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente de champagnes (92,7%) : marques Vranken, Pommery & Greno, Heidsieck & Co Monopole, Charles Lafitte, Bissinger & Co, etc. En outre, le groupe développe une activité de production de vins de porto et du Douro (marques Rozès, Sao Pedro et Terras do Grifo) ;
- vente de vins rosés (7,3%) : vins des Sables de Camargue (Domaine Royal de Jarras et Pink Flamingo) et vins de Provence (Château La Gordonne).
A fin 2024, le groupe dispose de 4 sites de production implantés en France (3) et au Portugal.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (41,1%), Europe (37,6%) et autres (21,3%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.