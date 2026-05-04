La National Central Cooling Company PJSC (Tabreed) mise son avenir sur une expansion massive, mais ce virage agressif a laissé son bilan sous le poids d'un endettement croissant.

Aux Émirats arabes unis, la climatisation constitue un défi énergétique aussi pressant qu'évident.

Selon le Federal Competitiveness and Statistics Centre (FCSC), le refroidissement des locaux représente environ 60% de la demande nationale d'électricité en période de pointe, un chiffre qui grimpe à 70% à Dubaï, où le développement urbain dense et le tourisme concentrent la charge sur les mois d'été.

Les données de l'Open Government Energy & Environment des Émirats montrent que le gouvernement donne la priorité aux mises à niveau des infrastructures en fonction de la demande de pointe, plutôt que de la consommation moyenne. Par conséquent, l'efficacité du refroidissement est devenue un investissement structurel critique tout au long de l'année.

Les données du Dubai Supreme Council of Energy (DSCE) indiquent que les systèmes de refroidissement urbain peuvent réduire la consommation d'électricité de 35% à 45% et diminuer la demande de pointe jusqu'à 50% par rapport à la climatisation conventionnelle au niveau des bâtiments. C'est dans ce contexte qu'évolue Tabreed, un fournisseur de services publics basé aux Émirats qui conçoit, construit et exploite des systèmes de refroidissement urbain à grande échelle.

En traduisant ces gains d'efficacité systémique en résultats financiers, le modèle économique de Tabreed reflète une structure conçue pour la stabilité plutôt que pour une accélération rapide.

Consommation de trésorerie

Les chiffres de Tabreed pour l'exercice 2025 semblent stables en apparence, mais s'avèrent plus contrastés à l'examen détaillé. Le chiffre d'affaires a à peine progressé, augmentant de 1% sur un an pour atteindre 2,5 milliards de dirhams des Émirats arabes unis (AED) contre 2,4 milliards d'AED, ce qui révèle que l'activité de base remplit sa mission sans plus.

Tabreed a augmenté sa capacité raccordée de 19% cette année - assimilable à des frais d'abonnement que les clients doivent payer pour le simple raccordement au réseau, qu'ils activent ou non leur climatisation - passant de 1,3 million de tonnes de réfrigération (TR) lors de l'exercice 2024 à 1,6 million de TR en 2025.

La bonne nouvelle réside dans le maintien des marges : l'EBITDA a progressé de 1% sur un an à 1,3 milliard d'AED et la marge a légèrement augmenté pour s'établir à 51,6%, rappelant la résilience de ce modèle. La mauvaise nouvelle est la chute de 18% du bénéfice net, tombé à 465 millions d'AED au cours du dernier exercice, contre 570 millions d'AED en 2024.

Le passage du flux de trésorerie disponible (free cash flow) en territoire négatif, avec un déficit de 328 millions d'AED suite à une frénésie d'acquisitions - notamment celle de PAL Cooling Holding et la concession de Palm Jebel Ali - n'arrange rien. Tabreed parie massivement sur le fait que l'avenir de Palm Jebel Ali sera rentable avant que la charge des intéêts ne devienne trop lourde.

Une valorisation dans l'impasse ?

Le titre Tabreed traverse actuellement une crise d'identité en termes de valorisation. À 2,7 AED, le cours stagne avec un gain dérisoire de 0,7% sur les 12 derniers mois, oscillant bien en dessous de son sommet sur 52 semaines de 3,3 AED. La capitalisation boursière s'élève actuellement à 7,8 milliards d'AED (2,1 milliards USD).

Le marché s'est nettement refroidi, ramenant le ratio cours/bénéfice (PER) d'une moyenne historique sur deux ans de 17,3x à un multiple prospectif beaucoup plus modeste de 13,3x basé sur les estimations de résultats de l'exercice 2026. Les analystes privilégient l'achat : huit sur neuf prévoient un potentiel de hausse massif de 38% avec un objectif de cours à 3,8 AED. Pourtant, le marché reste sourd à ces prévisions.

Si les professionnels voient une opportunité, les investisseurs se montrent clairement prudents face au fardeau de la dette et à la récente baisse des résultats. Cet écart de valorisation suggère que tant que Tabreed n'aura pas prouvé sa capacité à transformer sa nouvelle capacité en croissance réelle du résultat net, ce PER 'bon marché' pourrait bien n'être qu'un piège à valeur.

Sur une glace fragile

Investir dans Tabreed aujourd'hui revient à parier sur sa capacité à jongler avec une dette coûteuse. Le principal signal d'alarme est son levier financier ; avec un ratio dette nette/EBITDA s'élevant à un niveau pesant de 4,6x, la société ne dispose que d'une marge d'erreur très réduite si les taux d'intéêt restent élevés.

L'entreprise a remplacé des prêts bancaires gérables par un Sukuk vert de 700 millions USD - la version finance islamique d'une obligation verte - ce qui l'enferme dans des coûts de financement plus élevés qui amputent déjà 18% de son résultat net.

Le rachat de PAL Cooling a apporté du volume, mais a également drainé les réserves de trésorerie. La société semble avoir hypothéqué son présent pour acheter un avenir qui dépend entièrement de la concrétisation de projets pluriannuels tels que Palm Jebel Ali.