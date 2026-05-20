Souvent employées indifféremment, ces deux notions désignent pourtant des indicateurs de performance bien distincts.

Rendement ou rentabilité. Bon nombre d'investisseurs emploient alternativement ces deux mots et finissent même par les confondre. Pourtant, bien qu'étant tous deux des indicateurs financiers, ils sont loin de désigner la même chose.



Rendement



Le rendement désigne le revenu produit par un actif sur une période donnée. C'est ainsi que l'on parle couramment de rendement agricole, de rendement immobilier... et de rendement boursier. Dans ce dernier cas, le rendement correspond donc au revenu annuel procuré par une action, c'est-à-dire le dividende.



Pour faciliter les comparaisons, il est d'usage de rapporter ce revenu à la valeur de l'actif. On obtient alors un taux de rendement exprimé en pourcentage.



Plus concrètement, si une action valant 100 euros génère 5 euros de dividende, on peut dire que l'action sert un rendement de 5%.



Rentabilité



La notion de rentabilité est plus large puisqu'elle englobe l'ensemble des revenus mais aussi des coûts induits par l'investissement.



Reprenons notre exemple précédent. Si l'action est revendue 100 euros après un an, son taux de rentabilité sera de 5%, comme le rendement. En revanche, si l'action est revendue pour 110 euros, la rentabilité passera à 15%.



Le calcul fait ici intervenir la notion de taux de rentabilité interne (TRI) qui mesure le taux annuel d'un placement produisant les mêmes flux. Il est bien entendu plus complexe de déterminer intuitivement le niveau de TRI d'un placement sur plusieurs années, mais un simple tableur permet de le faire aisément. Il suffit de lister les flux entrants et sortants année après année (ou sur les périodes choisies).



Le taux de rentabilité mesure donc la vraie performance dans la durée, tous paramètres inclus. Il permet par exemple de vérifier qu'un investissement en actions peut avoir une rentabilité nulle ou négative en dépit d'un fort rendement... si la perte à la revente (ou les frais) absorbe tous les dividendes.



Le poids de la durée et de la valeur finale



Le taux de rentabilité permet aussi de prendre la mesure de l'importance de la valeur temps et de la valeur finale (prix de revente).



Nous avons ci-dessus évoqué un investissement de 100 euros sur une action servant 5 euros de dividende chaque année. En supposant une revente au même prix, cette action offrira un rendement et une rentabilité de 5%, quelle que soit la durée de l'investissement.



En cas de revente avec une plus-value de 20% (120 euros) au bout de cinq ans, le taux de rentabilité annuel moyen va en revanche grimper à 8,38%. Ce chiffre montre l'importance du prix de revente d'un actif sur la rentabilité annuelle moyenne d'un investissement... du moins sur des périodes courtes.



Si cette même plus-value est obtenue au bout de 10 ans, le gain de rentabilité est en effet plus modeste, la performance annuelle moyenne se limitant à 6,48%.



Enfin, le constat est encore plus flagrant sur une période de 20 ans, la rentabilité annuelle moyenne ne dépassant alors pas 5,57%.



En résumé, il apparaît que le prix de vente conditionne une grande partie de la rentabilité sur un investissement court. A l'inverse, son influence s'avère plus réduite lorsque l'investissement s'allonge, le rendement régulier constituant alors l'essentiel de la performance.

Performance annuelle moyenne d'un investissement de 100 euros sur une action versant 5 euros de dividende