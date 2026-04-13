Les titulaires de cartes Visa pourront désormais accéder à de nouvelles fonctionnalités d'assurance, avec la possibilité de personnaliser les couvertures en fonction des besoins individuels des utilisateurs grâce à des analyses basées sur l'intelligence artificielle.
Le partenariat sera lancé en France couvrant plus de 25 millions de titulaires. Il sera ensuite progressivement déployé dans d'autres pays d'Europe.
"Cette collaboration vise à transformer radicalement la manière dont les titulaires de cartes interagissent avec leur assurance, en leur offrant des protections quotidiennes à forte valeur ajoutée avec le meilleur rapport couverture/prix" indique le groupe.
" À mesure que les attentes évoluent, nous nous engageons à offrir une protection plus simple, plus intuitive et plus fiable. Notre partenariat avec Neat répond à ce besoin par la combinaison des expertises assurantielle et technologique qui permet d'offrir une expérience client plus fluide et compétitive. " a déclaré Florence Mélique, vice-présidente senior du groupe Visa et Directrice Générale de la région France, Belgique et Luxembourg
Visa, Inc. est spécialisé dans l'émission et la commercialisation de cartes de paiement. L'activité du groupe s'organise essentiellement autour de 2 pôles :
- vente de moyens de paiement : cartes de crédit, cartes de débit, cartes de paiement en ligne, cartes prépayées, etc. (marques Visa, Visa Electron, V PAY, Interlink et PLUS) ;
- prestations de services : prestations de conseil, d'assistance, de services d'information, de gestion des réseaux partenaires, etc.
Le CA (avant élimination intragroupe) par type de revenus se ventile entre revenus issus des traitements des données (35,9%), revenus de services (31,5%), revenus des transactions internationales (25,4%) et autres (7,2%).
58,9% du CA est réalisé à l'international.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.