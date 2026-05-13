Nebius porté par l'explosion de la demande en infrastructures d'intelligence artificielle
Nebius Group a publié une forte hausse de ses revenus trimestriels, presque multipliés par huit sur un an grâce à la demande soutenue pour les infrastructures d'intelligence artificielle et les services cloud. Le groupe néerlandais spécialisé dans le "neocloud" a vu son titre bondir d'environ 16% en séance après cette annonce. Les revenus du trimestre clos fin mars ont atteint 399 millions de dollars, contre 50,9 millions un an plus tôt, dépassant les attentes des analystes selon les données de LSEG.
L'entreprise accélère désormais fortement ses investissements afin de répondre à la demande croissante en capacités de calcul liées à l'IA. Nebius a relevé sa prévision annuelle de dépenses d'investissement à une fourchette comprise entre 20 et 25 milliards de dollars, contre 16 à 20 milliards auparavant. Le groupe, dont les clients incluent Meta et Microsoft, fournit notamment des processeurs graphiques Nvidia et des plateformes de calcul aux développeurs. Le directeur général Arkady Volozh a indiqué que plusieurs clients se disputaient chaque GPU mis en service, soulignant la visibilité du groupe sur la demande jusqu'en 2027.
Les investissements dans les centres de données et les équipements ont fait bondir les dépenses d'investissement trimestrielles à environ 2,5 milliards de dollars, contre 544 millions un an plus tôt. Nebius poursuit également son expansion via des acquisitions et des contrats de long terme, avec notamment le rachat de la start-up Eigen AI pour environ 643 millions de dollars et un accord avec Meta pouvant atteindre 27 milliards de dollars sur cinq ans. Le groupe a aussi annoncé l'ouverture d'un nouveau site en Pennsylvanie capable de supporter à terme 1,2 gigawatt de puissance électrique.
Nebius Group NV est une société d'infrastructure basée aux Pays-Bas qui opère dans le secteur de la technologie. La société est engagée dans le développement d'un portefeuille d'actifs technologiques liés à l'intelligence artificielle. Elle participe à la création d'un acteur centré sur l'intelligence artificielle afin d'intégrer les éléments essentiels du développement de l'intelligence artificielle à l'infrastructure, aux données et au conseil à l'échelle mondiale. Elle propose des produits et services tels qu'une plateforme cloud pour les charges de travail liées à l'intelligence artificielle, des services d'équipe de développement pour les véhicules autonomes, le développement de l'intelligence artificielle générative. Nebius construit des infrastructures complètes pour répondre à la croissance de l'industrie mondiale de l'intelligence artificielle, y compris des clusters GPU, des plateformes en nuage et des outils et services pour les développeurs. L'entreprise développe trois autres activités qui opèrent sous leurs propres marques : Toloka AI, TripleTen et Avride.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.