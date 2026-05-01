NEC Corporation : la transformation silencieuse d'un champion japonais de l'IT
NEC Corporation n'a plus grand-chose du conglomérat électronique traditionnel que l'on pouvait associer, il y a encore quelques années, aux grands noms industriels japonais. Le groupe reste présent dans les équipements informatiques et les télécommunications, mais son centre de gravité s'est déplacé vers les services IT, les infrastructures critiques, les solutions logicielles et les activités liées à la souveraineté numérique. Cette évolution change la nature du dossier boursier : moins cyclique, plus orienté services, davantage exposé aux dépenses publiques et aux besoins de modernisation technologique du Japon.
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NEC Corporation est spécialisé dans la fabrication et la commercialisation d'équipements informatiques et de télécommunications. Le CA par activité se répartit comme suit :
- prestations de services informatiques (53,9%) : prestations d'intégration de systèmes, de maintenance, d'infogérance, de services support, etc. ;
- vente de produits d'infrastructures informatiques et de systèmes de réseaux (17%). En outre, le groupe propose des prestations de services réseaux ;
- vente de logiciels d'administration numérique et de services financiers (14,9%) ;
- autres (12,7%) : vente d'équipements informatiques, de téléphones mobiles, d'équipements d'éclairage, de systèmes de gestion et de stockage d'énergie, etc.
La répartition géographique du CA est la suivante : Japon (75%), Asie-Pacifique (11,2%), Europe-Moyen Orient-Afrique (9,8%) et Amériques (4%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.