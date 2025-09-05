Nemetschek choisit d'armer ses logiciels des yeux perçants de l'intelligence artificielle. Le groupe allemand, déjà figure de proue des solutions logicielles pour l'architecture et la construction, a annoncé l'acquisition de Firmus AI par l'intermédiaire de sa filiale Bluebeam. L'américain Firmus est un pionnier de la revue de conception préconstruction, spécialisé dans l'analyse automatisée de plans PDF 2D pour détecter les incohérences et prévenir les risques. Autrement dit, Nemetschek ajoute une couche d'intelligence critique à sa boîte à outils numérique.

Pourquoi cette acquisition change la donne ?

Le secteur mondial de la construction pèse 13 000 milliards de dollars et reste miné par des retards, des erreurs coûteuses et une productivité en berne. Firmus AI apporte une réponse concrète : réduire drastiquement les reprises et renforcer l’assurance qualité en amont. Ses algorithmes, capables de comparer différentes phases de dessins, de pointer les écarts de périmètre ou les manques d’information, permettent de stabiliser des projets dès leur genèse. L’intégration dans Bluebeam (déjà leader de la collaboration numérique en Amérique du Nord) promet une transformation des flux de travail. Les équipes pourront collaborer avec plus de fluidité, en s’appuyant sur des agents d’IA génératifs qui automatiseront les annotations, la priorisation des problèmes et le reporting.

Un pari sur l’avenir de l’IA dans l’AEC

Pour Yves Padrines, PDG de Nemetschek, cette opération est bien plus qu’une acquisition opportuniste : elle s’inscrit dans une stratégie cohérente visant à propulser l’IA au cœur des métiers de l’architecture, de l’ingénierie et de la construction/exploitation (AEC/O). Avec Firmus, Nemetschek accélère sa feuille de route technologique et renforce son image de pionnier. Bluebeam, déjà standard de fait dans de nombreuses régions, verra sa croissance internationale soutenue par une offre plus complète et différenciante.

Les chiffres derrière la vision

Nemetschek n’est pas une société spéculative : elle avance avec des fondamentaux solides. Cotée au MDAX et au TecDAX, elle a généré près d’un milliard d’euros de chiffre d’affaires en 2024, avec un EBITDA de 301 millions d’euros. Son management est reconnu pour sa prudence, mais aussi pour sa capacité à dépasser ses propres objectifs. Au deuxième trimestre 2025, Nemetschek a battu le consensus tant sur la croissance que sur la rentabilité, poussée par la transition vers les abonnements dans la division Design et par la vigueur de Bluebeam dans le segment Build. Le groupe a relevé ses prévisions de croissance annuelle, désormais attendue entre 20% et 22% à taux constants, pour une marge EBITDA stable autour de 31%.

Une opportunité d’investissement encore attractive

La valorisation de Nemetschek intègre déjà une part de son leadership, mais pas encore tout le potentiel lié à l’IA et aux synergies de Firmus. La valorisation élevée (P/E ratio de 60x pour 2025) ne reflète peut être pas encore toute le potentiel de croissance de al prochaine décennie. Avec l’acquisition de Firmus AI, Nemetschek renforce son avantage compétitif dans un secteur où l’IA est appelée à bouleverser les règles du jeu.