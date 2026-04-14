Nemetschek met la main sur Heavy Construction Systems Specialists

Nemetschek annonce avoir signé un accord définitif pour acquérir Heavy Construction Systems Specialists (HCSS) auprès de Thoma Bravo, la plus grande société d'investissement mondiale axée sur les logiciels.

HCSS fournit des logiciels de construction pour les secteurs en forte croissance des infrastructures et des projets civils lourds en Amérique du Nord. Il soutient plus de 4 000 entreprises de toutes tailles et emploie plus de 550 professionnels.



En 2025, cette société basée à Sugar Land, au Texas, a généré environ 215 MUSD de chiffre d'affaires, une croissance des revenus annuels récurrents (ARR) de l'ordre de 21% et une marge EBITDA d'environ 40%.



HCSS fera partie du segment Build & Construct de Nemetschek, qui comprend Bluebeam, GoCanvas (y compris SiteDocs) et Nevaris. L'ajout de HCSS renforcera sa capacité à aider les clients à optimiser les processus à travers toutes les phases et tous les types de projets.



Thoma Bravo entre au capital du segment Build & Construct



Dans le cadre de la transaction, Thoma Bravo recevra des actions du segment Build & Construct de Nemetschek, de telle sorte que le groupe allemand détienne environ 72% du capital de ce segment, et Thoma Bravo environ 28%.



Toujours dans le cadre de l'accord, Nemetschek refinancera toutes les dettes et passifs existants de HCSS, ce qui entraînera un impact d'environ 450 MEUR sur la position nette de la dette du groupe.



La transaction n'aura aucun impact sur la structure actionnariale de Nemetschek. Elle devrait être finalisée au 2e semestre 2026, sous réserve des approbations réglementaires et conditions de clôture usuelles.