Neoen a signé un contrat de fourniture d'électricité avec BHP en Australie

Neoen a signé un contrat de fourniture d'électricité d'une puissance de 100 MW avec BHP, l'un des plus grands groupes miniers au monde.



Ce contrat, qui prendra effet en juillet 2029, permettra d'alimenter en énergie renouvelable les mines d'Olympic Dam, Carrapateena et Prominent Hill de BHP en South Australia, dans ce qui constitue l'un des plus importants bassins miniers au monde pour l'extraction de cuivre.



Ce nouveau contrat PPA de 100 MW fournira à BHP de l'électricité 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, une solution associant de l'électricité produite par la première tranche de 300 MW du futur parc éolien Goyder North de Neoen à de l'électricité stockée par sa nouvelle Goyder Battery, dont la capacité sera d'au moins 200 MW / 800 MWh.



Ensemble, ces deux PPA permettront à BHP de couvrir environ 70% de ses besoins en électricité en SouthAustralia avec de l'énergie renouvelable en 2030.



Une fois mises en construction, le parc éolien Goyder North et la Goyder Battery porteront la contribution totale de Neoen à la transition énergétique en South Australia à plus de 1,5 GW d'énergie renouvelable et de capacité de stockage.



Jean-Christophe Cheylus, CEO de Neoen Australie, a déclaré : ' Ce deuxième accord de fourniture d'électricité à BHP démontre l'expertise de Neoen sur l'ensemble de la chaîne de valeur, de la conception à la mise en oeuvre de solutions énergétiques sur mesure capables de répondre toujours mieux à la demande de nos clients et de soutenir le rythme de la transition énergétique en Australie. '