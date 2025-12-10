Neoen annonce la mise en service de la 2ème tranche et lance la construction de la 3ème tranche de Western Downs Battery dans le Queensland, en Australie.
La construction de la 2ème tranche (270 MW / 540 MWh) est achevée, portant la capacité actuelle totale de stockage de Western Downs Battery à 540 MW / 1 080 MWh (1ère et 2ème tranches)
Neoen a signé deux nouveaux contrats de batterie virtuelle avec Engie, de respectivement 25 MW / 50 MWh et 50 MW / 200 MWh. Ils seront assurés par la 2ème tranche déjà existante et la future 3ème tranche de Western Downs Battery.
Le lancement de la construction de la 3ème tranche porte la capacité totale de stockage par batterie de Neoen en Australie à 2 GW / 6,4 GWh en opération ou en construction.
Jean-Christophe Cheylus, CEO de Neoen Australie, a déclaré : " Le lancement de cette nouvelle batterie nous permet de dépasser les 2 GW de capacité de stockage en Australie. La 3ème tranche de Western Downs Battery est notre 7ème projet de stockage avec Tesla et UGL ".
ENGIE est un groupe mondial de référence dans l'énergie bas carbone et les services. Avec ses 98 000 collaborateurs, ses clients, ses partenaires et ses parties prenantes, ENGIE est engagé chaque jour pour accélérer la transition vers un monde neutre en carbone, grâce à des solutions plus sobres en énergie et plus respectueuses de l'environnement. Guidé par sa raison d'être, ENGIE concilie performance économique et impact positif sur les personnes et la planète en s'appuyant sur ses métiers clés (gaz, énergies renouvelables, services) pour proposer des solutions compétitives à ses clients.
Le CA réalisé en 2024 s'élève à 73,8 MdsEUR. Coté à Paris et Bruxelles (ENGI), le groupe est représenté dans les principaux indices financiers (CAC 40, Euronext 100, FTSE Euro 100, MSCI Europe) et extra-financiers (DJSI World, Euronext Sustainable - Europe 120 / France 20, CAC 40 ESG, MSCI EMU ESG screened, MSCI EUROPE ESG Universal Select et Stoxx Europe 600 ESG-X).
