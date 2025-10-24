Neoen anoonce l'inauguration du parc éolien Goyder South Wind Farm en South Australia, d'une capacité de 412 MW.
Situé dans la région centre-nord de South Australia, Goyder South est le plus grand parc éolien de l'Etat ainsi que le plus important de Neoen à l'échelle mondiale.
Le parc constitué de 75 éoliennes devrait générer environ 1,5 TWh d'énergie renouvelable par an.
La production de Goyder South devrait permettre d'augmenter de plus de 20% la génération d'électricité d'origine éolienne en South Australia et jouer un rôle déterminant dans l'atteinte de l'objectif de 100% net d'énergie renouvelable que l'Etat s'est fixé à l'horizon de 2027.
Le lancement prochain de la construction du parc éolien Goyder North Wind Farm et de la batterie de stockage Goyder Battery portera la contribution totale de Neoen à la transition énergétique de South Australia à plus de 1,5 GW de capacité de production d'énergie renouvelable et de stockage.
Jean-Christophe Cheylus, CEO de Neoen Australie, a déclaré : ' Goyer South démontre le talent avec lequel les équipes de Neoen ont su tirer parti de ressources éoliennes exceptionnelles en South Australia pour développer des projets de grande qualité '.
Neoenergia S.A. est spécialisé dans la production, la transmission, la distribution et le négoce d'électricité. Le CA par activité se répartit comme suit :
- distribution d'électricité (96%) : 71 318 GWh d'électricité distribués, à fin 2023, auprès de 16,4 millions de clients résidentiels, commerciaux, industriels, institutionnels et ruraux. Le groupe développe également une activité de transmission d'électricité (exploitation d'un réseau de 2 543 km de lignes électriques) ;
- négoce d'électricité (2,4%). En outre, Neoenergia S.A. développe une activité de production d'énergie thermique ;
- production d'énergies renouvelables (1,6%). A fin 2023, le groupe dispose de 44 parcs éoliens, de 5 centrales hydroélectriques et de 2 centrales solaires d'une capacité installée totale de 3 861,8 MW.
