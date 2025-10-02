Neoenergia S.A. est spécialisé dans la production, la transmission, la distribution et le négoce d'électricité. Le CA par activité se répartit comme suit : - distribution d'électricité (96%) : 71 318 GWh d'électricité distribués, à fin 2023, auprès de 16,4 millions de clients résidentiels, commerciaux, industriels, institutionnels et ruraux. Le groupe développe également une activité de transmission d'électricité (exploitation d'un réseau de 2 543 km de lignes électriques) ; - négoce d'électricité (2,4%). En outre, Neoenergia S.A. développe une activité de production d'énergie thermique ; - production d'énergies renouvelables (1,6%). A fin 2023, le groupe dispose de 44 parcs éoliens, de 5 centrales hydroélectriques et de 2 centrales solaires d'une capacité installée totale de 3 861,8 MW.