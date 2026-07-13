Nervosité à Wall Street avant le grand bal des résultats

Les marchés américains abordent une semaine riche en indicateurs économiques et en publications de résultats dans un climat de prudence, sur fond de regain des tensions au Moyen-Orient.

A Wall Street, les indices évoluent en ordre dispersé. Le Dow Jones gagne 0,22%, tandis que le S&P 500 recule de 0,23% et que le Nasdaq abandonne 0,84%, peu avant 17 heures.



Donald Trump a déclaré lundi que les Etats-Unis entendaient devenir les "gardiens" du détroit d'Ormuz, une voie maritime stratégique au coeur des tensions avec l'Iran. Lors d'un entretien accordé à Fox News, le président américain a affirmé que Washington assurerait désormais la protection de ce passage essentiel au commerce mondial, tout en estimant que les pays qui en bénéficient devraient contribuer financièrement à cette mission. "Nous allons être payés pour le protéger", a-t-il déclaré, soulignant que les Etats-Unis avaient jusqu'à présent assuré cette sécurité "gratuitement".



Dans ce contexte, les prix du brut repartent ainsi à la hausse, les compagnies pétrolières Exxon Mobil et Chevron progressant respectivement de 2,9% et 1,8% à l'ouverture. Selon des données maritimes publiées lundi, le nombre de pétroliers ayant franchi le détroit d'Ormuz au cours des dernières 24 heures est tombé à son plus bas niveau depuis deux mois.



Si les échanges diplomatiques se poursuivent, les déclarations contradictoires autour du détroit d'Ormuz entretiennent l'incertitude.



L'attention des investisseurs se portera désormais sur la publication, mardi, de l'indice des prix à la consommation (CPI) de juin aux Etats-Unis, ainsi que sur la première audition semestrielle de Kevin Warsh devant le Congrès depuis sa prise de fonctions à la tête de la Fed.



La saison des résultats trimestriels s'ouvrira également cette semaine et constituera un autre catalyseur majeur pour les marchés. Les grandes banques américaines, parmi lesquelles JPMorgan Chase, Bank of America, Wells Fargo, Goldman Sachs, Citigroup et Morgan Stanley, publieront leurs comptes, tout comme Netflix, Johnson & Johnson et UnitedHealth.