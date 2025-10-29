Neste est une entreprise finlandaise spécialisée dans la production de carburants et de matières premières à partir de ressources renouvelables comme les huiles de cuisson usagées, les graisses animales ou encore les plastiques recyclés.

Depuis avril, le titre a fortement progressé. On pourrait croire que tout va bien. En réalité, la situation a été difficile ces dernières années.

La demande a chuté. Plusieurs projets ont pris du retard. Les marges se sont effondrées. Les incertitudes réglementaires ont révélé la dépendance du groupe finlandais à un cadre législatif protecteur : sans contrainte forte pour les clients, difficile pour Neste de rester compétitif face aux produits pétroliers, bien moins chers. L’expiration du crédit d’impôt américain a pesé sur les exportations depuis Singapour. Des incidents industriels ont aggravé les problèmes : incendie à Rotterdam, panne d’équipement à Singapour, capacités limitées ailleurs. Ces difficultés ont provoqué de multiples avertissements sur résultats et une baisse du potentiel de croissance.

En avril, le titre atteignait son plus bas niveau. Nous pensions alors que le marché était trop pessimiste. Quelques bonnes nouvelles, même maigres, pouvaient suffire à relancer l’intérêt des investisseurs. C’est ce qui s’est produit : le titre a gagné 140%.

En février, la direction a lancé un plan de restructuration. L’objectif est de remettre l’entreprise sur une trajectoire de croissance. Entre 2022 et 2024, le chiffre d’affaires a en effet reculé de 20%. Les marges se sont effondrées. À la fin du deuxième trimestre, les mesures prises ont ajouté 107 millions d’euros d’EBITDA sur une base annualisée. Les ventes de carburants renouvelables progressent à nouveau, notamment pour le SAF, le carburant d’aviation durable. Le raffinage reprend vie sur le site de Porvoo, en Finlande, en pleine transformation vers des procédés à faibles émissions. Le flux de trésorerie libre est redevenu positif à 226 millions d’euros contre -225 millions au trimestre précédent.

Ces progrès permettent au groupe d’avancer plus sereinement sur l’extension de l’usine de Rotterdam. Le coût du projet atteint 2,5 milliards d’euros. Pour cette année, Neste a confirmé ses prévisions et prévoit une hausse des volumes dans ses deux divisions principales.

Le titre se porte mieux qu’en début d’année. La prudence reste toutefois nécessaire après une telle envolée qui s’apparente surtout à de la spéculation. Un vrai redressement dépendra de la régularité des bonnes nouvelles.