Nestlé à un plus bas de trois mois après le rappel de laits pour bébés

Nestlé aligne une seconde séance de baisse ce mardi à la Bourse de Zurich suite à l'annonce, hier, d'une notice de rappel concernant certains de ses laits infantiles, une mesure qui touche plusieurs pays d'Europe.

Le groupe agroalimentaire explique avoir procédé à un rappel de ses marques de laits pour bébé Guigoz et Nidal après avoir identifié un défaut de qualité provenant d'un ingrédient fourni par un partenaire, une huile riche en acide arachidonique susceptible de contenir des traces de toxine céréulide (Bacillus cereus) pouvant elle-même provoquer des symptômes tels que diarrhées et vomissements.



Il précise que la quantité détectée au sein de ces produits est très faible, mais reconnaît que des réactions sévères peuvent survenir dans de rares cas, conseillant aux parents de surveiller l'apparition rapide de symptômes (30 minutes à six heures après l'exposition) qui voient les bébés se déshydrate et de consulter un médecin en cas de vomissements répétés.



Il est recommandé de pas consommer le produit, de ne pas les rapporter en magasin, mais de prendre chaque boite concernée en photo et d'envoyer les clichés avec ses coordonnées au service consommateur.



Nestlé assure avoir procédé au blocage de la distribution des produits, au renforcement de ses protocoles de qualité et de sécurité et au lancement d'une enquête approfondie pour disposer d'une visibilité complète sur les produits potentiellement concernés.



La société déclare en outre travailler en collaboration avec les autorités idoines, ce rappel volontaire concernant d'autres pays européens comme le Royaume-Uni et l'Irlande.



Après avoir déjà perdu plus de 3% hier, l'action cédait encore 0,8% pour revenir à des plus bas de quasiment trois mois.