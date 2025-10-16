Nestlé a dévoilé un plan de restructuration majeur prévoyant la suppression de 16 000 postes dans le monde, dont 12 000 fonctions administratives, afin de renforcer son efficacité opérationnelle. Cette annonce, présentée par le nouveau directeur général Philipp Navratil, a été saluée par les investisseurs : l’action du groupe suisse s’est envolée de près de 9% jeudi, entraînant une hausse de plus de 3% de l’ensemble du secteur européen des produits de grande consommation. Le programme d’économies, initialement de 2,5 milliards de francs suisses, est porté à 3 milliards d’ici 2027.
Cette réorganisation intervient alors que Nestlé tente de tourner la page d’une année agitée, marquée par le départ de l’ex-PDG Laurent Freixe et du président Paul Bulcke. Malgré ce contexte, le groupe a publié une croissance organique de 4,3% au troisième trimestre, supérieure aux attentes, tandis que sa croissance interne réelle repasse en positif à +1,5%. Les performances ont été tirées par des investissements ciblés dans des segments à forte rentabilité, bien que la Chine continue de peser négativement sur les résultats.
Selon les analystes, le recentrage stratégique de Navratil sur les segments les plus dynamiques commence à produire des effets visibles. Toutefois, la prudence reste de mise : les investisseurs attendent encore des précisions sur la cession partielle de la division eaux, le devenir de l’unité vitamines et la participation de 20% dans L'Oréal. En dépit de la réaction favorable des marchés, l’action Nestlé demeure en retrait de plus de 40% par rapport à son pic de 2021. "Nous devons faire plus et aller plus vite pour relancer notre croissance", a déclaré Navratil, promettant une allocation rigoureuse des ressources et un recentrage sur les activités les plus prometteuses.
Nestlé S.A. est le 1er groupe agroalimentaire mondial. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- boissons en poudre et liquides (26,9%) : cafés solubles (marques Nescafé et Starbucks), cafés en capsules (Nespresso), boissons chocolatées (Nesquik, Milo, etc.), boissons à base de thé (Nestea), etc. ;
- aliments pour animaux de compagnie (20,7%) : marques Purina, Friskies, Felix, etc. ;
- produits pharmaceutiques, de nutrition et de bien-être (16,6%) : compléments nutritionnels (marques Resource, Boost, Nutren, Optifast, Peptamen, etc.), produits de nutrition infantile et maternelle (NAN, illuma, Cerelac, Nido, Gerber), boissons cétogènes (BrainXpert), céréales (Nesquick, Fitness, Cheerios, Lion, etc.), etc. ;
- plats préparés et produits d'assaisonnement (11,7%) : marques Maggi, Buitoni, Stouffer's, Thomy, Lean Cuisine, Digiorno, Chef, Minor's, Hot pockets, etc. ;
- produits laitiers et crèmes glacées (11,4%) : laits en poudre, laits condensés sucrés, yaourts et crèmes desserts, crèmes glacées (marques Nido, Nesvita, Carnation, La Laitière, Coffee Mate, Nestlé Ice Cream, Dreyers, Häagen-Dazs, Extrême, etc.) ;
- chocolats, confiseries et biscuits (9,2%) : marques Kit Kat, Smarties, Cailler, Terrafertil, etc. ;
- eaux conditionnées (3,5%) : marques Nestlé Pure Life, Vittel, Perrier, S. Pellegrino, etc.
La répartition géographique du CA est la suivante : Suisse (1,2%), Royaume-Uni (4%), France (3,8%), Allemagne (2,2%), Europe (13,1%), Etats-Unis et Canada (35,2%), Chine (5,9%), Brésil (4,4%), Mexique (4,2%), Chili (1,2%), Amérique latine (3,8%), Philippines (2,9%), Inde (2,2%), Australie (1,6%) et Océanie (14,3%).
