Nestlé a dévoilé un plan de restructuration majeur prévoyant la suppression de 16 000 postes dans le monde, dont 12 000 fonctions administratives, afin de renforcer son efficacité opérationnelle. Cette annonce, présentée par le nouveau directeur général Philipp Navratil, a été saluée par les investisseurs : l’action du groupe suisse s’est envolée de près de 9% jeudi, entraînant une hausse de plus de 3% de l’ensemble du secteur européen des produits de grande consommation. Le programme d’économies, initialement de 2,5 milliards de francs suisses, est porté à 3 milliards d’ici 2027.

Cette réorganisation intervient alors que Nestlé tente de tourner la page d’une année agitée, marquée par le départ de l’ex-PDG Laurent Freixe et du président Paul Bulcke. Malgré ce contexte, le groupe a publié une croissance organique de 4,3% au troisième trimestre, supérieure aux attentes, tandis que sa croissance interne réelle repasse en positif à +1,5%. Les performances ont été tirées par des investissements ciblés dans des segments à forte rentabilité, bien que la Chine continue de peser négativement sur les résultats.

Selon les analystes, le recentrage stratégique de Navratil sur les segments les plus dynamiques commence à produire des effets visibles. Toutefois, la prudence reste de mise : les investisseurs attendent encore des précisions sur la cession partielle de la division eaux, le devenir de l’unité vitamines et la participation de 20% dans L'Oréal. En dépit de la réaction favorable des marchés, l’action Nestlé demeure en retrait de plus de 40% par rapport à son pic de 2021. "Nous devons faire plus et aller plus vite pour relancer notre croissance", a déclaré Navratil, promettant une allocation rigoureuse des ressources et un recentrage sur les activités les plus prometteuses.