Nestlé se distingue en tête de l'indice SMI et soutient très nettement la Bourse de Zurich avec un bond de 6,80%, à 80,66 francs suisses. Le groupe a poursuivi sa bonne dynamique de croissance sur les trois premiers mois de l'année.

Au premier trimestre, le géant de l'agroalimentaire a généré un chiffre d'affaires de 21,317 milliards de francs suisses, environ 22,25 milliards d'euros avec un taux de change moyen de 1 franc suisse pour 1,043 euro. En données publiées, les revenus sont en baisse de 5,7%, tandis qu'en organique ils sont en hausse de 3,5%.



Les analystes sont unanimes et tous évoquent une croissance des ventes supérieure aux attentes. Ceux de Jefferies évoquent "un démarrage d'année vigoureux" avec notamment une nette amélioration dans le segment des produits pour animaux et dans le café. Pour ce dernier segment, une croissance organique élevée à un chiffre à été observée, portée par les prix, avec une croissance interne réelle désormais positive dans l'ensemble des principaux marchés. En ce qui concerne la nourriture pour animaux de compagnie, la croissance organique s'est élevée à 2,7%, grâce à la poursuite de la forte demande des aliments humides pour chats, malgré un recul des commandes lié à l'anticipation des achats par les clients au quatrième trimestre 2025.



Pour UBS, avec une hausse organique de 3,5% des ventes, Nestlé a dépassé son propre consensus (+2,4%) et les prévisions des analystes de la banque suisse (+2,7%).



De son côté, Oddo BHF estime que les données organiques sont "bien supérieures aux attentes" à +3,5%, contre un consensus à +2,2%. Le repli de 5,7% des revenus en données publiées est lié à un impact de change fortement négatif de 9,3% selon Oddo BHF.



Enfin du côté de Bernstein, on précise que Nestlé à créé "une véritable surprise positive" avec une croissance organique qui dépasse le consensus d'environ 110 points de base et les analystes rappellent que hors impact de 90 points de base lié au rappel du lait infantile, la croissance aurait atteint 4,4%, marquant une nouvelle accélération séquentielle par rapport aux 4% déjà "impressionnants" du quatrième trimestre 2025.



Objectifs maintenus et recommandations



Après ce bon premier trimestre, et en tenant compte de l'incertitude géopolitique et des risques macro-économiques accrus, Nestlé a confirmé ses objectifs annuels. La croissance organique devrait se situer dans une fourchette d'environ 3 à 4%, avec une accélération de la croissance interne réelle par rapport à 2025, grâce à aux plans de croissance ciblés. La marge d'Ebit sous-jacente devrait s'améliorer par rapport à 2025 et se renforcer au second semestre, et enfin, le cash-flow libre devrait être supérieur à 9 milliards de francs suisses.



Seul Oddo BHF est à surperformance sur le titre Nestlé, avec un objectif de cours fixé à 93 francs suisses. Les autres analystes sont plus prudents avec notamment Jefferies à conserver en visant 80 francs suisses, UBS est à neutre avec une cible de cours également située à 80 francs suisses. Enfin, Bernstein est à performance de marché avec un objectif de 74 francs suisses.