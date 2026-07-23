Nestlé en chute dans le sillage de ses bénéfices semestriels

Nestlé lâche 6,2% à 80,8 CHF en début de séance à Zurich, à la suite de la publication par le géant agroalimentaire suisse d'un bénéfice net de 3,47 MdsCHF au titre du 1er semestre 2026, soit 1,35 CHF par action, en chute de 31,4% par rapport à la même période de 2025.

Sa marge opérationnelle courante récurrente (UTOP) s'est tassée de 10 points de base à 16,4%, reflétant notamment une dégradation de sa marge brute de 20 points de base à 46,4%, pour un chiffre d'affaires semestriel en baisse de 2,5% à 43 109 MCHF.



Cette baisse des ventes traduit essentiellement des effets de change négatifs de -6,2%, qui ont plus que contrebalancé une croissance organique de 3,6%, soutenue à la fois par une croissance interne réelle de 1,5% et un effet prix de 2,1%.



"Au 2e trimestre, nous avons enregistré une croissance organique de 3,7% et une croissance interne réelle de 1,8%, soit une progression continue vers nos objectifs de moyen terme. La croissance s'est accélérée dans les marchés émergents tandis que les marchés développés ont affiché une performance solide", note cependant le directeur général Philipp Navratil.



Pour 2026, Nestlé estime que sa croissance organique devrait se situer dans une fourchette de 3% à 4%, avec une accélération de la croissance interne réelle par rapport à 2025, et que sa marge UTOP devrait s'améliorer, celle du 2e semestre devant désormais être similaire à celle du 1er semestre.



Un accord pour une coentreprise avec Platinum



Par ailleurs, Nestlé annonce avec Platinum Equity un projet de création de Peranel, une coentreprise détenue à 50 : 50 pour l'activité eaux et boissons premium de Nestlé, "conçue pour établir un acteur dédié avec un focus renforcé afin de stimuler la croissance dans une catégorie dynamique".



Répartie sur plus de 30 marques, avec des produits vendus dans 120 pays, Peranel comprend des marques emblématiques d'eau minérale naturelle telles que S.Pellegrino, Source Perrier et Acqua Panna, ainsi que des boissons hydratantes premium et fonctionnelles, la marque mondiale Nestlé Pure Life et d'autres marques locales d'eau de premier plan.



La transaction devrait être finalisée au 1er semestre 2027. Nestlé attribue à Peranel une valeur d'entreprise de 4,9 MdsEUR (4,5 MdsCHF), ce qui implique un produit de trésorerie à la clôture d'environ 3,0 MdsEUR (2,8 MdsCHF) pour Nestlé.