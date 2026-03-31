S'appuyant sur son rôle normatif et sa capacité de mobilisation, l'OIT organisera un dialogue social réunissant pouvoirs publics, organisations d'employeurs et de travailleurs afin d'identifier les principaux facteurs à l'origine des déficits de travail décent et des risques sociaux dans la chaîne de valeur du café. Sur la base de ces travaux, des actions ciblées seront déployées au niveau national pour encourager des pratiques de recrutement équitables et renforcer le respect des droits des travailleurs.

Ces initiatives alimenteront également un partage de connaissances à l'échelle mondiale au sein du secteur. Antje Shaw, responsable du développement durable pour le café chez Nestlé, souligne : "Notre partenariat avec l'OIT marque une étape importante dans la promotion des droits humains au sein des chaînes d'approvisionnement du café. En unissant nos efforts, nous pouvons accélérer la construction de filières plus résilientes et inclusives, où les travailleurs sont traités avec dignité."