Nestlé et l'OIT étendent leur partenariat dans le café

Nestlé (+0,86%) et l'Organisation internationale du travail (OIT) renforcent leur partenariat de longue date avec le lancement d'un nouveau projet de deux ans intitulé "From fair recruitment to worker protection in coffee supply chains". Cette initiative vise à promouvoir les droits du travail au sein des filières café dans trois pays d'approvisionnement clés : le Brésil, la Colombie et le Mexique.

S'appuyant sur son rôle normatif et sa capacité de mobilisation, l'OIT organisera un dialogue social réunissant pouvoirs publics, organisations d'employeurs et de travailleurs afin d'identifier les principaux facteurs à l'origine des déficits de travail décent et des risques sociaux dans la chaîne de valeur du café. Sur la base de ces travaux, des actions ciblées seront déployées au niveau national pour encourager des pratiques de recrutement équitables et renforcer le respect des droits des travailleurs.



Ces initiatives alimenteront également un partage de connaissances à l'échelle mondiale au sein du secteur. Antje Shaw, responsable du développement durable pour le café chez Nestlé, souligne : "Notre partenariat avec l'OIT marque une étape importante dans la promotion des droits humains au sein des chaînes d'approvisionnement du café. En unissant nos efforts, nous pouvons accélérer la construction de filières plus résilientes et inclusives, où les travailleurs sont traités avec dignité."