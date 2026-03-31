Nestlé et l'OIT étendent leur partenariat dans le café
Nestlé (+0,86%) et l'Organisation internationale du travail (OIT) renforcent leur partenariat de longue date avec le lancement d'un nouveau projet de deux ans intitulé "From fair recruitment to worker protection in coffee supply chains". Cette initiative vise à promouvoir les droits du travail au sein des filières café dans trois pays d'approvisionnement clés : le Brésil, la Colombie et le Mexique.
S'appuyant sur son rôle normatif et sa capacité de mobilisation, l'OIT organisera un dialogue social réunissant pouvoirs publics, organisations d'employeurs et de travailleurs afin d'identifier les principaux facteurs à l'origine des déficits de travail décent et des risques sociaux dans la chaîne de valeur du café. Sur la base de ces travaux, des actions ciblées seront déployées au niveau national pour encourager des pratiques de recrutement équitables et renforcer le respect des droits des travailleurs.
Ces initiatives alimenteront également un partage de connaissances à l'échelle mondiale au sein du secteur. Antje Shaw, responsable du développement durable pour le café chez Nestlé, souligne : "Notre partenariat avec l'OIT marque une étape importante dans la promotion des droits humains au sein des chaînes d'approvisionnement du café. En unissant nos efforts, nous pouvons accélérer la construction de filières plus résilientes et inclusives, où les travailleurs sont traités avec dignité."
Nestlé S.A. est le 1er groupe agroalimentaire mondial. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- boissons en poudre et liquides (28,1%) : cafés solubles (marques Nescafé et Starbucks), cafés en capsules (Nespresso), boissons chocolatées (Nesquik, Milo, etc.), boissons à base de thé (Nestea), etc. ;
- aliments pour animaux de compagnie (20,6%) : marques Purina, Friskies, Felix, etc. ;
- produits pharmaceutiques, de nutrition et de bien-être (16%) : compléments nutritionnels (marques Resource, Boost, Nutren, Optifast, Peptamen, etc.), produits de nutrition infantile et maternelle (NAN, illuma, Cerelac, Nido, Gerber), boissons cétogènes (BrainXpert), céréales (Nesquick, Fitness, Cheerios, Lion, etc.), etc. ;
- plats préparés et produits d'assaisonnement (11,3%) : marques Maggi, Buitoni, Stouffer's, Thomy, Lean Cuisine, Digiorno, Chef, Minor's, Hot pockets, etc. ;
- produits laitiers et crèmes glacées (10,8%) : laits en poudre, laits condensés sucrés, yaourts et crèmes desserts, crèmes glacées (marques Nido, Nesvita, Carnation, La Laitière, Coffee Mate, Nestlé Ice Cream, Dreyers, Häagen-Dazs, Extrême, etc.) ;
- chocolats, confiseries et biscuits (9,7%) : marques Kit Kat, Smarties, Cailler, Terrafertil, etc. ;
- eaux conditionnées (3,5%) : marques Nestlé Pure Life, Vittel, Perrier, S. Pellegrino, etc.
La répartition géographique du CA est la suivante : Suisse (1,1%), Royaume-Uni (4%), France (3,8%), Allemagne (2,1%), Europe (14,1%), Etats-Unis (32%), Brésil (4,5%), Mexique (4%), Amérique (7,6%), Chine (5,4%), Asie-Océanie-Afrique (21,4%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.