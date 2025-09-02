Nestlé : HSBC confirme son conseil d'achat

Nestlé a annoncé ce matin la nomination de Philipp Navratil en tant que CEO avec effet immédiat, suite au licenciement de Laurent Freixe.



Suite à cette annonce, HSBC confirme son conseil d'achat sur le titre Nestlé, avec un objectif de cours inchangé à 89 francs suisses.



Ce changement fait suite à une enquête sur une relation non divulguée avec un subordonné direct, en violation du Code de conduite des affaires de l'entreprise.



Selon l'analyste, le changement de direction avec l'arrivée de Philipp Navratil ne devrait pas modifier à court terme la stratégie du groupe. Le broker souligne que les initiatives actuelles, centrées sur la réduction des coûts, l'innovation et une exécution plus cohérente, devraient être poursuivies sans ajustement immédiat.



'Nous nous attendons à ce que Navratil élabore ses propres plans au fil du temps, mais, pour l'instant, nous pensons qu'il tient à s'assurer que ceux actuellement en cours d'élaboration soient correctement mis en oeuvre' indique HSBC.



La note précise également que 'le potentiel d'amélioration reste intact. 'Nous continuons de penser que le ratio de rentabilité interne (RIG) peut redevenir positif d'ici la fin de l'année 2025, ce qui devrait permettre au groupe de connaître une année de croissance rentable en 2026'.



'Suite à la baisse significative de notation de ces derniers mois, nous pensons que Nestlé offre un excellent rapport qualité-prix, avec une exposition privilégiée à sa catégorie, ce qui devrait lui permettre de générer une croissance supérieure à long terme' rajoute l'analyste en conclusion de son étude.