Jefferies confirme son conseil à conserver sur le titre et laisse son objectif de cours inchangé à 77 francs suisse après l'annonce de la nomination d'un nouveau CEO.
Nestlé annonce le limogeage de Laurent Freixe de son poste de DG, avec effet immédiat. Ce départ intervient exactement un an après sa nomination (suite au départ soudain de l'ancien DG, Mark Schneider) souligne l'analyste.
Le départ de Freixe fait suite à son refus de divulguer une ' relation amoureuse avec un subordonné direct '.
'Le nouveau DG est Philipp Navratil, actuellement à la tête de Nespresso. Ce nouveau changement soudain de direction pèsera probablement sur le cours de l'action AM, selon nous' indique le bureau d'analyses.
Nestlé : Jefferies reste à Conserver sur le titre
Publié le 02/09/2025 à 14:48
