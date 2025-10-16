Nestlé : le plan d'économies éclipse la croissance

Nestlé a publié jeudi une croissance plus forte que prévu de ses ventes au titre des neuf premiers mois de l'année, une solide performance toutefois éclipsée par l'annonce d'une accélération de son programme de réductions de coûts, qui va se traduire par la suppression d'environ 16.000 postes au cours des deux ans à venir.



Le fabricant des barres chocolatées KitKat et du café instantané Nescafé a fait état ce matin d'un chiffre d'affaires de 65,9 millions de francs suisses sur la période allant de janvier à septembre, soit un repli de 1,9% en données publiées.



Mais sa croissance organique a atteint 3,3% sur la période, à la faveur d'une croissance interne réelle (RIG) de 0,6% à laquelle s'est ajoutée un effet prix de 2,8%.



Sur le seul troisième trimestre, la croissance organique s'est établie à 4,3%, là où le consensus visait 3,7%.



Ces solides performances ont cependant été occultées par l'annonce d'une révision à la hausse de l'objectif de réductions de coûts qui avait été fixé dans le cadre du programme 'Fuel for Growth', avec des économies désormais attendues à trois milliards de francs suisses à fin 2027, contre 2,5 milliards jusqu'à présent.



Pour ce faire, le géant suisse de l'agroalimentaire indique qu'il prévoit de réduire ses effectifs mondiaux d'environ 16.000 postes sur les deux prochaines années, soit près de 6% des 277.000 emplois qu'il compte au total dans le monde.



Quelque 12.000 postes de cadres seront concernés, une mesure qui devrait permettre d'économiser près d'un milliard de francs suisses par an d'ici à la fin 2027, soit le double des économies initialement prévues.



Parallèlement, ce sont 4000 postes supplémentaires qui seront supprimés au sein des métiers liés aux activités industrielles et à la chaîne d'approvisionnement.



Le groupe a par ailleurs confirmé s'attendre à ce que sa croissance organique en 2025 s'améliore par rapport à 2024, avec une marge opérationnelle courante récurrente supérieure ou égale à 16%.



Ces annonces étaient accueillies favorablement jeudi matin à la Bourse de Zurich, où le titre grimpait de plus de 7% pour signer la plus forte hausse d'un indice SMI en hausse de 1,2%.



'Il s'agit vraiment de bonnes nouvelles si peu de temps après l'arrivée du nouveau directeur général Philipp Navratil', commente un analyste.



'Le sentiment autour de la valeur s'est fortement améliorée au cours des six dernières semaines avec sa nomination et la prise de fonction de Pablo Isla, ex-Zara, en tant que président du conseil devrait renforcer cette impression positive', souligne le spécialiste.

