Nestlé nomme Alfonso Gonzalez Loeschen au poste de DG de Nespresso

Le Conseil d'administration de Nestlé a nommé Alfonso Gonzalez Loeschen, actuellement DG de Nespresso Amérique du Nord, au poste de Directeur Général de Nespresso et membre du Comité Exécutif du Groupe, à compter du 1er novembre 2025.



Depuis janvier 2020, Alfonso Gonzalez Loeschen est DG de l'activité nord-américaine de Nespresso, couvrant les États-Unis , le Canada et le Mexique.



Il a débuté sa carrière chez Nestlé au Mexique en tant que directeur marketing adjoint en 1992. Fort de plus de 30 ans de carrière chez Nestlé, il a occupé divers postes de direction dans différentes zones géographiques et opérations commerciales, notamment au Mexique, à Porto Rico et aux États-Unis.



Philipp Navratil, DG de Nestlé, a déclaré : ' Sa vaste expertise et sa connaissance approfondie du secteur du café portionné, ainsi que son approche axée sur les résultats et son talent pour inspirer les équipes, lui permettront de piloter la performance et l'exécution. '