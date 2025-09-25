Nestlé annonce la nomination d'Alfonso Gonzalez Loeschen, actuel CEO de Nespresso Amérique du Nord, au poste de CEO de Nespresso et membre de la direction générale du Groupe à compter du 1er novembre 2025.

Entré chez Nestlé en 1992 au Mexique, il a occupé divers postes de management en Amérique du Nord, à Porto Rico et aux États-Unis. Depuis 2020, il dirige Nespresso Amérique du Nord, où il a mené le lancement du système Vertuo et généré une croissance à deux chiffres.

Philipp Navratil, CEO de Nestlé, salue 'son expertise du café portionné, son orientation résultats et sa capacité à mobiliser les équipes' pour renforcer la stratégie de croissance de Nespresso.