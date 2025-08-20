Nestlé : nouvelle technique pour produire du chocolat

Nestlé affirme avoir mis au point avec ses experts en R&D, une nouvelle technique brevetée pour obtenir plus de rendement avec les fruits du cacao, en exploitant toutes les parties du fruit à l'intérieur de la cabosse.



'Cette approche permet non seulement de minimiser les déchets, mais aussi d'aider les agriculteurs à obtenir plus de rendement et de valeur de leurs récoltes de cacao', met en avant le groupe agroalimentaire helvétique.



Alors que la fabrication du chocolat n'utilise traditionnellement que les fèves de cacao, cette nouvelle technique permet aussi d'employer d'autres parties du fruit (pulpe, placenta et enveloppe de la gousse).



Celles-ci sont collectées sous la forme d'une masse humide, qui fermente naturellement, puis qui est broyée, torréfiée et séchée en flocons pouvant être utilisés pour faire du chocolat sans compromettre le goût.