Nestlé : Oddo BHF réduit sa cible après le changement de CEO

Tout en maintenant son opinion 'surperformance' sur Nestlé, Oddo BHF abaisse son objectif de cours de 101 à 93 francs suisses, à la suite du licenciement de son CEO Laurent Freixe, une décision que le bureau d'études juge 'compréhensible, mais regrettable'.



'Le redressement du groupe n'avait pas besoin d'un changement un an tout juste après sa nomination en tant que CEO et Laurent Freixe avait le profil adéquate pour repositionner le portefeuille au regard de sa connaissance approfondie du groupe', estime l'analyste.



Selon Oddo BHF, la nomination de Philippe Navratil comme CEO devrait susciter une période d'attentisme à court terme, considérant que cette nomination soulève la question de savoir si d'autres changements sont à attendre au niveau du top management.



'A ce stade, les investisseurs vont chercher à jauger sa vision stratégique et surtout la profondeur de sa connaissance du portefeuille et notamment des unités d'affaires qui doivent être redressées', prévient l'analyste.