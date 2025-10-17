Nestlé : UBS laisse inchangé son objectif de cours

UBS maintient sa note Neutre sur le titre avec un objectif de cours de 80 francs suisses après l'annonce des résultats supérieurs aux prévisoons.



L'analyste estime que les résultats sont supérieurs aux prévisions au troisième trimestre (+4,3 % contre +3,7 %) grâce à une meilleure rentabilité industrielle. Les prévisions pour l'exercice 2025 sont réitérées et le programme d'économies ' Fuel For growth ' est revu à la hausse de 500 millions de francs suisses souligne UBS.



'Les points clés à retenir de la conférence téléphonique de Nestlé sur le troisième trimestre: Ton optimiste. Pas de révision à la hausse, ou très modeste, des estimations consensuelles, mais une meilleure visibilité sur la croissance des bénéfices' indique le bureau d'analyse.



Au cours actuel, le titre présente un PER 2025 d'environ 21 fois avec un rendement de près de 4%.