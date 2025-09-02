Nestlé S.A. est le 1er groupe agroalimentaire mondial. Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - boissons en poudre et liquides (26,9%) : cafés solubles (marques Nescafé et Starbucks), cafés en capsules (Nespresso), boissons chocolatées (Nesquik, Milo, etc.), boissons à base de thé (Nestea), etc. ; - aliments pour animaux de compagnie (20,7%) : marques Purina, Friskies, Felix, etc. ; - produits pharmaceutiques, de nutrition et de bien-être (16,6%) : compléments nutritionnels (marques Resource, Boost, Nutren, Optifast, Peptamen, etc.), produits de nutrition infantile et maternelle (NAN, illuma, Cerelac, Nido, Gerber), boissons cétogènes (BrainXpert), céréales (Nesquick, Fitness, Cheerios, Lion, etc.), etc. ; - plats préparés et produits d'assaisonnement (11,7%) : marques Maggi, Buitoni, Stouffer's, Thomy, Lean Cuisine, Digiorno, Chef, Minor's, Hot pockets, etc. ; - produits laitiers et crèmes glacées (11,4%) : laits en poudre, laits condensés sucrés, yaourts et crèmes desserts, crèmes glacées (marques Nido, Nesvita, Carnation, La Laitière, Coffee Mate, Nestlé Ice Cream, Dreyers, Häagen-Dazs, Extrême, etc.) ; - chocolats, confiseries et biscuits (9,2%) : marques Kit Kat, Smarties, Cailler, Terrafertil, etc. ; - eaux conditionnées (3,5%) : marques Nestlé Pure Life, Vittel, Perrier, S. Pellegrino, etc. La répartition géographique du CA est la suivante : Suisse (1,2%), Royaume-Uni (4%), France (3,8%), Allemagne (2,2%), Europe (13,1%), Etats-Unis et Canada (35,2%), Chine (5,9%), Brésil (4,4%), Mexique (4,2%), Chili (1,2%), Amérique latine (3,8%), Philippines (2,9%), Inde (2,2%), Australie (1,6%) et Océanie (14,3%).