UBS estime que le changement de CEO annoncé ce matin était inattendu. Suite à cette information, l'analyste confirme son conseil neutre sur le titre et laisse son objectif de cours inchangé à 80 E.
'Philipp Navratil a été nommé CEO de Nestlé, suite au limogeage de Laurent Freixe. Cette nouvelle inattendue pourrait ajouter de l'incertitude au plan de redressement du groupe' estime le bureau d'analyse.
'Le conseil d'administration est confiant que Philipp Navratil fera rapidement progresser notre stratégie de croissance et accélérera nos efforts en matière d'efficacité. Nous ne changeons pas de cap en ce qui concerne notre stratégie et nous ne perdrons pas le rythme en matière de performance', a déclaré Paul Bulcke, le président du groupe.
Nestlé : UBS reste neutre après le changement de CEO
Publié le 02/09/2025 à 11:12
