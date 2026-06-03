Nestlé va prendre le contrôle intégral d'yfood Labs
Nestlé fait part de son intention d'acquérir intégralement yfood Labs GmbH, présentée comme l'une des principales marques européennes d'aliments intelligents, proposant des repas prêts à consommer complets sur le plan nutritionnel à travers l'Allemagne et l'Europe.
Publié le 03/06/2026 à 13:47
Grâce à la force de sa marque, à une distribution élargie et à une innovation continue des produits, yfoods a connu une croissance soutenue. Ses ventes ont atteint environ 150 MEUR en 2025, représentant une croissance à deux chiffres.
Ses produits sont actuellement disponibles dans 30 pays et dans plus de 50 000 points de vente. yfood se prépare désormais à sa prochaine phase de croissance, incluant l'expansion de la marque sur de nouveaux marchés au-delà de l'Europe.
Sous réserve des approbations habituelles, les actions restantes détenues par les fondateurs devraient être transférées à Nestlé à compter du 3 juillet prochain. Les conditions financières de la transaction ne seront pas divulguées.