Net rebond pour lastminute.com grâce à Baader Europe
Le titre lastminute.com s'offre un rebond à la Bourse de Zurich (+5,53%, à 13,35 francs suisses), grâce à une étude positive de Baader Europe. Depuis la publication de ses comptes du 1er semestre et l'abaissement de certains de ses objectifs annuels, l'action de la société avait enchaîné trois replis consécutifs pour une perte cumulée de 8,33%.
Jeudi dernier, la société qui exploite des plateformes de recherche pour des vols, hôtels, vacances à forfait avait dévoilé un chiffre d'affaires en hausse de seulement 4%, à 189,7 millions d'euros, contre une progression de 8% sur les trois premiers mois de l'année. Le 2e trimestre du groupe a été pénalisé par le conflit au Moyen-Orient.
Pour l'ensemble de l'année, lastminute.com table désormais sur une croissance de son chiffre d'affaires dans une fourchette moyenne à un chiffre, contre environ 10% précédemment.
L'avis de Baader Europe
Baader Europe pense que les moteurs de valeur à long terme du groupe continueront de s'améliorer, tandis que les bénéfices à court terme sont sous pression. Les comptes semestriels sont ressortis inférieurs aux attentes, les tensions géopolitiques ayant pesé sur l'activité d'offres de séjours.
Les analystes signalent également que le processus de transformation du groupe basé sur l'IA a engendré des coûts exceptionnels, ce qui a pesé sur les bénéfices publiés et a fait basculer le résultat par action en territoire négatif sur les six premiers mois de l'année.
Enfin, Baader Europe évoque des perspectives prometteuses pour le 2e semestre, dans un marché globalement difficile à prédire. Lors d'une conférence téléphonique, lastminute.com a toutefois confirmé que l'activité s'était redressée en juillet.
La recommandation des analystes reste à acheter, avec une cible de cours de 22 CHF, soit un potentiel de hausse de 73,9%.
Lastminute.com NV, anciennement Bravofly Rumbo Group BV, est une société basée en Suisse qui exploite des plateformes de recherche en ligne. Les consommateurs peuvent rechercher et comparer des vols, des chambres d'hôtel, des vacances à forfait, des croisières, des offres de voitures de location, des fournisseurs de mobilité partagée, des restaurants, des assurances et d'autres produits liés aux voyages. Les utilisateurs peuvent également réserver et acheter ces services en utilisant les plateformes et les sites web de la société, tels que Bravofly, Rumbo, Volagratis, Viaggiare, Viajar, Crocierissime, Bravoavia, Jetcost et hotelscan. La société est organisée en deux segments : L'unité d'affaires Voyages et l'unité d'affaires Médias. La société est active dans plus de 35 pays et est également engagée dans le développement d'applications mobiles de voyage avec des fonctions de géo-référencement. Ses filiales comprennent Map2app et Bat Sharing, entre autres.
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.