NetApp, Inc. est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'équipements dédiés à la gestion et au stockage de données en réseau. Le CA par activité se répartit comme suit : - vente de produits (46,3%) : serveurs de fichiers, de cache et de stockage, logiciels de gestion de données, de distribution de contenus et de synthèse d'informations ; - prestations de services support (38,2%) : prestations de conseil, de maintenance, d'assistance technique et de formation ; - prestations de services cloud (10,1%) : prestations de stockage et de gestion des données dans le cloud ; - prestations de services professionnels (5,4%). La répartition géographique du CA est la suivante : Amériques (50,9%), Europe-Moyen Orient-Afrique (33,5%) et Asie-Pacifique (15,6%).