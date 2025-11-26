Attendu en nette hausse avant l'ouverture, NetApp se montre à peu près stable en tout début de séance à Wall Street, au lendemain de la publication par la société d'infrastructures informatiques de résultats trimestriels vigoureux.
Le spécialiste des services de stockage et de gestion de données pour entreprises revendique un BPA ajusté record pour son 2e trimestre 2025-26, en hausse de 10% à 2,05 dollars, un niveau sensiblement supérieur au consensus.
Il affiche aussi une marge d'exploitation ajustée record à 31,1%, pour des revenus en progression de 3% à 1,71 milliard de dollars (+2% à taux de changes constants), tirés notamment par "une forte demande pour ses solutions d'IA".
Pour l'ensemble de l'exercice en cours, NetApp indique tabler sur un BPA ajusté entre 7,75 et 8,05 USD, une marge d'exploitation ajustée entre 29,5 et 30,5%, ainsi que des revenus entre 6,625 et 6,875 MdsUSD.
NetApp, Inc. est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'équipements dédiés à la gestion et au stockage de données en réseau. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente de produits (46,3%) : serveurs de fichiers, de cache et de stockage, logiciels de gestion de données, de distribution de contenus et de synthèse d'informations ;
- prestations de services support (38,2%) : prestations de conseil, de maintenance, d'assistance technique et de formation ;
- prestations de services cloud (10,1%) : prestations de stockage et de gestion des données dans le cloud ;
- prestations de services professionnels (5,4%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Amériques (50,9%), Europe-Moyen Orient-Afrique (33,5%) et Asie-Pacifique (15,6%).
