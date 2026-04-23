L'entreprise démontre que même dans une économie prudente, les consommateurs trouvent toujours quelques yuans pour leur musique préférée, aidant la plateforme à pivoter d'un divertissement social ostentatoire vers un modèle plus léger, axé sur l'abonnement.

Malgré la récente vague de prudence économique en Chine, les consommateurs trouvent encore de la place dans leur budget pour se faire plaisir.

Alors que le revenu disponible par habitant à l'échelle nationale a atteint 43 377 yuans chinois — soit une augmentation de 5,0 % selon le rapport 2025 sur les revenus et les dépenses des ménages du Bureau National des Statistiques (NBS) — les foyers ont continué de donner la priorité à l'épargne. En fait, selon l'enquête de la Banque Populaire de Chine (PBOC) auprès des déposants urbains, une proportion significative de 62,2 % des ménages a préféré l'épargne à la consommation.

Cependant, lorsqu'ils ont dépensé, ils ont privilégié les loisirs. Les dépenses en matière de récréation et de culture ont bondi de 9,4 % pour atteindre 3 489 CNY, dépassant largement les produits de base tels que l'alimentation et l'habillement. Pour 2026, la croissance des revenus devrait légèrement ralentir à 4,4 % (atteignant environ 45 285 CNY), juste au-dessus des 43 377 CNY enregistrés en 2025, selon le NBS.

Cet appétit pour les expériences et les "petits" plaisirs dans une économie en contraction a créé une opportunité idéale pour les plateformes de divertissement numérique afin de capter la fidélité des consommateurs.

Selon le rapport annuel de l'exercice 2025 de la société, son écosystème est en pleine expansion, avec un nombre d'artistes indépendants dépassant le million de créateurs, tandis que la bibliothèque de titres a augmenté de 27,3 % pour atteindre 5,6 millions.

Au-delà de la simple musique, l'audio long format gagne un réel élan. Leur technologie joue également un rôle déterminant ; entre la découverte assistée par l'IA et les outils de composition "NetEase Tianyin", ils ont constaté une augmentation massive des sessions d'écoute basées sur la découverte.

Ce virage vers une bibliothèque de contenus diversifiés se traduit directement par un moteur financier plus efficient.

Une partition maîtrisée

Même si leur chiffre d'affaires total a subi un léger recul de 2,4 % sur un an lors de l'exercice 2025 — s'établissant à 7,8 milliards CNY contre 8 milliards CNY lors de l'exercice 2024 — l'entreprise est désormais bien plus rentable. Le bénéfice net a bondi de 75,2 % en glissement annuel, passant de 1,57 milliard CNY à 2,75 milliards CNY. Une part importante de cette hausse provient d'un crédit d'impôt différé de 746,7 millions CNY, obtenu par la reconnaissance d'actifs fiscaux sur d'anciennes pertes d'une filiale.

Le segment des services de musique en ligne a progressé de 12 % pour atteindre 6 milliards CNY en 2025, principalement parce que les utilisateurs paient désormais pour leurs abonnements. Les revenus issus des seuls abonnements ont grimpé de 13,3 % pour atteindre 5,1 milliards CNY.

À l'inverse, la société s'est montrée beaucoup plus prudente avec le divertissement social, laissant ces revenus glisser de 2,6 milliards CNY en 2024 à 1,8 milliard CNY en 2025, un pivot délibéré pour se concentrer sur son cœur de métier : la musique axée sur la communauté.

Fausse note ?

Le titre a été malmené dernièrement, s'échangeant environ 27 % plus bas qu'il y a un an et se situant bien loin de son plus haut sur 52 semaines de 264,3 CNY. Mais bien que l'action récente des prix semble difficile, les fondamentaux racontent une histoire beaucoup plus optimiste.

Avec un PER prospectif de 11,3x basé sur les bénéfices estimés de l'exercice 2026, la valeur présente une décote par rapport à sa moyenne sur trois ans de 13x.

Les analystes le voient clairement aussi. Quinze experts sur seize optent pour une recommandation d'achat. Ils visent un objectif moyen de 198,30 CNY, ce qui implique un potentiel de hausse de 82 % par rapport au cours actuel.

Faire face à la réalité

Le principal défi réside dans la concurrence acharnée. Affronter un géant tel que Tencent Music signifie lutter en permanence pour des parts de marché et des droits musicaux onéreux. Les coûts de contenu pèsent lourdement sur la trésorerie, et s'ils ne parviennent pas à les maîtriser, atteindre les objectifs de profit pour l'exercice 2026 deviendra beaucoup plus complexe.

Il y a ensuite le volet réglementaire — les règles de Pékin sur la confidentialité des données et le streaming en direct peuvent changer en un instant, bouleversant potentiellement leur modèle économique du jour au lendemain. De plus, comme ils dépendent fortement des utilisateurs acceptant de payer pour des abonnements et des cadeaux virtuels, toute baisse de la consommation pourrait réellement affecter le résultat net.