Netflix : Bank of America reste à l'achat

Bank of America réitère sa recommandation à l'achat sur le géant américain du streaming et maintient son objectif de cours à 125 dollars, estimant que le repli d'environ 20% du titre depuis le début de l'année offre un point d'entrée attractif.



La banque reconnaît les inquiétudes du marché liées à l'engagement des utilisateurs, à l'impact potentiel de l'intelligence artificielle sur les contenus et à l'intensification de la concurrence. Elle rappelle toutefois que Netflix a déjà démontré sa capacité à s'adapter et à traverser des périodes de scepticisme.



Selon les analystes, la croissance des abonnés et des bénéfices devrait rester solide, tandis que le développement de la publicité et des événements en direct constitue un important relais de croissance.



Fort de sa marque, de sa position de leader mondial du streaming et de sa capacité d'innovation, Netflix demeure, selon Bank of America, bien placé pour créer de la valeur à long terme.



Netflix doit publier ses résultats de 2ème trimestre jeudi après la clôture des marchés d'actions américains.