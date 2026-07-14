Bank of America réitère sa recommandation à l'achat sur le géant américain du streaming et maintient son objectif de cours à 125 dollars, estimant que le repli d'environ 20% du titre depuis le début de l'année offre un point d'entrée attractif.
La banque reconnaît les inquiétudes du marché liées à l'engagement des utilisateurs, à l'impact potentiel de l'intelligence artificielle sur les contenus et à l'intensification de la concurrence. Elle rappelle toutefois que Netflix a déjà démontré sa capacité à s'adapter et à traverser des périodes de scepticisme.
Selon les analystes, la croissance des abonnés et des bénéfices devrait rester solide, tandis que le développement de la publicité et des événements en direct constitue un important relais de croissance.
Fort de sa marque, de sa position de leader mondial du streaming et de sa capacité d'innovation, Netflix demeure, selon Bank of America, bien placé pour créer de la valeur à long terme.
Netflix doit publier ses résultats de 2ème trimestre jeudi après la clôture des marchés d'actions américains.
Netflix, Inc. est spécialisé dans les prestations de diffusion en ligne de films et de séries télévisées en flux continu sous abonnement. Les membres, moyennant un tarif mensuel, ont accès à du contenu illimité et à la demande sur leurs ordinateurs (PC et MAC), leurs téléphones portables, leurs téléviseurs ou sur d'autres dispositifs (Xbox 360, PlayStation, Wii, Blu-Ray, etc.) connectés à Internet.
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis et Canada (44,2%), Europe-Moyen Orient-Afrique (32,1%), Amérique latine (11,9%) et Asie-Pacifique (11,8%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.