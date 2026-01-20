Netflix franchit un cap stratégique avec des résultats records et une offre de rachat ambitieuse

Netflix a annoncé avoir dépassé les attentes au quatrième trimestre 2025, avec un chiffre d'affaires de 12,1 milliards de dollars, contre 11,97 milliards anticipés, et un bénéfice par action de 56 cents. La plateforme de streaming a atteint les 325 millions d'abonnés, stimulée par une forte audience durant les fêtes, notamment grâce à la dernière saison de "Stranger Things", qui a généré 15 milliards de minutes de visionnage en décembre. La diffusion de deux matchs de la NFL et la sortie du nouveau volet de "À couteaux tirés" ont également contribué à cette dynamique.



Au-delà de ses performances financières, Netflix attire l'attention avec son projet de rachat de Warner Bros Discovery, valorisé à 82,7 milliards de dollars. Pour contrer une offre concurrente de Paramount Skydance, la société a reformulé sa proposition en numéraire, incluant les studios Warner, leurs franchises phares comme "Harry Potter", "Game of Thrones" ou les super-héros DC, ainsi que le service HBO Max. Selon le co-PDG Ted Sarandos, cette stratégie vise à sécuriser l'opération et à accélérer le processus d'approbation par les actionnaires.



Pour financer cette acquisition, Netflix a obtenu un prêt relais de 67,2 milliards de dollars, contre 59 milliards précédemment. L'intégration de Warner permettrait à la plateforme de renforcer considérablement son catalogue et d'introduire de nouvelles offres d'abonnement plus ciblées. En 2026, Netflix prévoit un chiffre d'affaires compris entre 50,7 et 51,7 milliards de dollars, porté par une progression marquée de ses revenus publicitaires, qui devraient quasiment doubler selon ses prévisions.