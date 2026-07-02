"La valorisation de Netflix devient de plus en plus attrayante, mais le manque de succès récents devrait se traduire par des perspectives plus modestes à court terme", soutient HSBC, qui reste positif sur le titre.
"Selon nous, les inquiétudes des investisseurs concernant le risque d'opérations de fusion-acquisition (M&A) et l'offensive de Meta dans la télévision sont exagérées, tandis que les restrictions imposées à certains réseaux sociaux pourraient soutenir l'engagement des utilisateurs en faveur de Netflix", ajoutent les analystes de l'établissement londonien.
Netflix, Inc. est spécialisé dans les prestations de diffusion en ligne de films et de séries télévisées en flux continu sous abonnement. Les membres, moyennant un tarif mensuel, ont accès à du contenu illimité et à la demande sur leurs ordinateurs (PC et MAC), leurs téléphones portables, leurs téléviseurs ou sur d'autres dispositifs (Xbox 360, PlayStation, Wii, Blu-Ray, etc.) connectés à Internet.
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis et Canada (44,2%), Europe-Moyen Orient-Afrique (32,1%), Amérique latine (11,9%) et Asie-Pacifique (11,8%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.