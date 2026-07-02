"La valorisation de Netflix devient de plus en plus attrayante, mais le manque de succès récents devrait se traduire par des perspectives plus modestes à court terme", soutient HSBC, qui reste positif sur le titre.

"Selon nous, les inquiétudes des investisseurs concernant le risque d'opérations de fusion-acquisition (M&A) et l'offensive de Meta dans la télévision sont exagérées, tandis que les restrictions imposées à certains réseaux sociaux pourraient soutenir l'engagement des utilisateurs en faveur de Netflix", ajoutent les analystes de l'établissement londonien.