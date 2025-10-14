Jefferies maintient son conseil à l'achat sur le titre avec un objectif de 1500 $ avant la publication des résultats du troisième trimestre 2025
L'analyste reste optimistes avant la publication des résultats du troisième trimestre, mais pense que les prévisions annuelles pour l'exercice 2026, publiées en janvier 2026, constitueront le principal catalyseur d'une revalorisation de l'action.
Jefferies estime que pour le troisième trimestre, les investisseurs se concentreront probablement sur la réaccélération de la croissance de la demande, après seulement 1 % en glissement annuel au premier semestre 2025.
'Compte tenu de la qualité du catalogue de contenus (par exemple, Demon Hunters, la série KPop) et des impressionnantes données Nielsen de juillet/août, nous prévoyons une croissance des revenus hors change supérieure à 17 % au troisième trimestre (contre 17 % au deuxième trimestre), avec des prévisions autour de 15 % pour le quatrième trimestre' indique le bureau d'analyse en conclusion de son étude.
Netflix, Inc. est spécialisé dans les prestations de diffusion en ligne de films et de séries télévisées en flux continu sous abonnement. Les membres, moyennant un tarif mensuel, ont accès à du contenu illimité et à la demande sur leurs ordinateurs (PC et MAC), leurs téléphones portables, leurs téléviseurs ou sur d'autres dispositifs (Xbox 360, PlayStation, Wii, Blu-Ray, etc.) connectés à Internet.
A fin 2024, Netflix, Inc. compte environ 302 millions d'abonnements.
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis et Canada (44,5%), Europe-Moyen Orient-Afrique (31,8%), Amérique latine (12,4%) et Asie-Pacifique (11,3%).
