Il y a comme un parfum d'intrigue digne de la série 'Succession' autour du très probable rachat des actifs streaming et studio de Warner Bros par Netflix.

On s'amuse d'abord que Netflix ait avancé ici à visage complètement masqué. Le mois dernier, le groupe dirigé par Reed Hastings démentait encore avec fermeté et moult gages d'innocence vouloir reprendre Warner.

Surtout, si elle se réalisait, la transaction laisserait Paramount Skydance - le potentiel repreneur le plus vocal sur ses ambitions, qui fonçait lui la tête baissée sans prendre tant de précautions - le bec dans l'eau.

Une fusion Netflix-Warner consacrerait en effet la domination de l'ensemble dans le secteur des médias nord-américains, avec une bibliothèque de contenus sans équivalent et 15% du temps d'audience global capté par l'un ou l'autre.

Il serait talonné par Youtube et, nettement plus loin derrière, par Disney avec moins de 9% du temps d'audience global. En cinquième position - derrière NBCUniversal - Paramount Skydance se voit ainsi neutralisé, et interdit de monter sur le podium.

Le groupe dirigé par David Ellison, le fils du fondateur d'Oracle Larry Ellison, entend désormais contester la manière dont Warner a mené les discussions avec les candidats à son rachat.

Réputée pour sa proximité avec Donald Trump, la famille Ellison a une carte à jouer. A cet égard, si l’administration s’en mêle, nul doute que les prochaines semaines seront fiévreuses en coulisses.

Sur des critères strictement financiers, il n'est pas étonnant que Warner ait préféré l'offre de Netflix à 27,5 dollars par action, même si cette dernière était inférieure à celle de Skydance, qui proposait pour sa part 30 dollars par action.

Très bien capitalisé, Netflix payait largement cash - 85% du prix, avec les 15% restants en actions Netflix - alors que l'offre de Paramount n'aurait fait qu'ajouter une nouvelle montagne de dette sur une déjà préoccupante montagne de dette. Le nouvel ensemble aurait donc débouché sur un colosse aux pieds d'argile.

Paramount, comme Warner, composait avec trois pénibles réalités : premièrement, une activité streaming pas encore rentable, sinon très médiocrement ; deuxièmement, une activité de télévision linéaire en déclin structurel et rapide ; troisièmement, une dette colossale, justement, dont le remboursement était mis en péril par la conjugaison de ces perspectives.

Malgré la probable garantie apportée par David Ellison et des spéculations autour de l'implication de fonds souverains du Moyen-Orient, l'offre de Netflix apparaissait à tous les égards beaucoup plus prudente. On ne s'étonnera donc pas que les créanciers de Warner Bros l'aient favorisée.

Dans une drôle de coïncidence que ne manqueront pas de relever les amateurs d'histoire et les investisseurs avec de la bouteille : il y a vingt-cinq ans était annoncée la gigantesque et cataclysmique fusion AOL-Time Warner, quelques semaines avant que la première grande bulle spéculative sur les valeurs technologiques - la bulle dite des 'dotcoms’ - n'éclate.