Netflix nomme Jay Hoag président de son conseil d'administration
La firme américaine, dont le titre recule de 0,44% en avant-Bourse, a officialisé un changement de gouvernance avec la nomination de Jay Hoag à la présidence de son conseil d'administration, en remplacement du cofondateur Reed Hastings, dont le départ avait été annoncé en avril.
Administrateur du groupe depuis 1999 et administrateur référent pendant plus d'une décennie, Jay Hoag a pris ses fonctions à l'issue de l'assemblée générale des actionnaires tenue jeudi.
Cette transition marque une nouvelle étape dans l'histoire du leader mondial du streaming. Reed Hastings, âgé de 65 ans, avait déjà quitté la direction opérationnelle du groupe en janvier 2023 après avoir cédé les rênes de la direction générale. Il a indiqué vouloir désormais consacrer davantage de temps à ses activités philanthropiques.
Cofondée en 1997 par Reed Hastings et Marc Randolph sous la forme d'un service de location de DVD par correspondance, Netflix a profondément transformé l'industrie audiovisuelle avec le lancement de sa plateforme de streaming dix ans plus tard.
Le groupe revendique aujourd'hui plus de 325 millions d'abonnés dans le monde et affiche sa confiance dans ses perspectives de croissance malgré l'échec récent de son projet de rapprochement avec Warner Bros Discovery.
Jay Crandall Hoag is the founder of TCMI, Inc., founded in 1995, serving as Founding General Partner & Executive Committee. Mr. Hoag is the founder of TCMI Inc. (Investment Management), founded in 1995, serving as Founding General Partner. Current jobs include Chairman at Peloton Interactive, Inc. since 2024, Lead Independent Director at Netflix, Inc. since 1999, Independent Director at Zillow Group, Inc. since 2005, Director at Technology Crossover Management VII LP, Technology Crossover Management VII Ltd., Technology Crossover Management VIII Ltd., and Technology Crossover Management VIII LP, Trustee at Vanderbilt University, Northwestern University, Menlo School, Hoag Family Trust, and Northwestern University Clinical & Translational Sciences Inst, and Member at Orange Investor GP LLC. Former jobs include Chairman at TCV Acquisition Corp. from 2021 to 2023, Managing Director at Chancellor Capital Management, Inc. from 1982 to 1994, Independent Director at Electronic Arts, Inc. from 2011 to 2021, Director at XRS Corp., TheStreet, Inc. from 2007 to 2009, Expedia Group, Inc. in 2003, eLoyalty Corp. in 2007, Altiris, Inc. in 2007, InPhonic, Inc., TechTarget Holdings, Inc. from 2004 to 2016, eHarmony, Inc., Stride, Inc., RJ O'Brien & Associates LLC, Fandango Media LLC, TripAdvisor, Inc. from 2018 to 2025, Prodege LLC from 2014 to 2021, VICE Media LLC, and TechTarget, Inc. from 2004 to 2016. Education includes an MBA degree from the University of Michigan conferred in 1982 and undergraduate studies at Northwestern University.
Netflix, Inc. est spécialisé dans les prestations de diffusion en ligne de films et de séries télévisées en flux continu sous abonnement. Les membres, moyennant un tarif mensuel, ont accès à du contenu illimité et à la demande sur leurs ordinateurs (PC et MAC), leurs téléphones portables, leurs téléviseurs ou sur d'autres dispositifs (Xbox 360, PlayStation, Wii, Blu-Ray, etc.) connectés à Internet.
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis et Canada (44,2%), Europe-Moyen Orient-Afrique (32,1%), Amérique latine (11,9%) et Asie-Pacifique (11,8%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.