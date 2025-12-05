Netflix a annoncé vendredi l’acquisition des actifs cinéma et streaming de Warner Bros. Discovery pour un montant total de 72 milliards de dollars, mettant fin à une bataille d’enchères serrée face à Paramount Skydance et Comcast. L’opération, validée à l’unanimité par les conseils d’administration des deux groupes, valorise chaque action WBD à 27,75 dollars, dont 23,25 dollars en numéraire et 4,50 dollars en actions Netflix. La valeur d’entreprise est estimée à 82,7 milliards de dollars. La finalisation de l’accord est prévue d’ici 12 à 18 mois, après la scission des chaînes de télévision de Warner Bros., prévue au troisième trimestre 2026.

L’accord concerne le studio Warner Bros., détenteur de franchises majeures telles que "Harry Potter", "DC Comics" ou "Le Magicien d’Oz", ainsi que la plateforme HBO Max et ses séries cultes comme "Les Soprano" et "Game of Thrones". Warner Bros. Discovery conservera ses chaînes câblées regroupées sous Discovery Global. Pour Netflix, ce rapprochement stratégique vise à étoffer son catalogue de contenus et à renforcer sa position dans un secteur en pleine mutation. Ted Sarandos, co-directeur général de Netflix, a salué une alliance destinée à "façonner le prochain siècle de narration".

La transaction pourrait redessiner durablement l’industrie mondiale du divertissement, en associant le leader du streaming à l’un des studios les plus emblématiques d’Hollywood. Netflix a accepté de verser une indemnité de rupture de 5,8 milliards de dollars en cas de blocage réglementaire, tandis que Warner Bros. Discovery devra 2,8 milliards en cas de retrait au profit d’une autre offre. Cette opération marque une nouvelle étape dans la consolidation du secteur, où les alliances entre groupes numériques et studios historiques deviennent un levier majeur de compétitivité.