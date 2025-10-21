L’action Netflix a chuté de près de 5% mardi en après-Bourse, à la suite de la publication de résultats trimestriels décevants, notamment un bénéfice par action de 5,87 dollars, nettement en dessous des 6,97 dollars attendus. Ce recul est dû à une charge exceptionnelle liée à un litige fiscal au Brésil, qui a pesé sur la marge opérationnelle du troisième trimestre, ramenée à 28% contre une prévision initiale de 31,5%. Netflix a précisé que, sans cet élément non anticipé, ses objectifs auraient été atteints, tout en assurant que ce différend n'aurait pas d’impact significatif sur les résultats futurs.

Le chiffre d’affaires trimestriel a progressé de 17% pour atteindre 11,51 milliards de dollars, conformément aux attentes, porté par la croissance des abonnements, des hausses tarifaires et l’essor de la publicité. Cette contre-performance sur les bénéfices intervient alors que Netflix cherche à renforcer ses relais de croissance hors streaming traditionnel, notamment via le merchandising, les jeux vidéo et l’offre financée par la publicité. Le résultat rappelle les défis auxquels le groupe est confronté pour maintenir sa rentabilité dans un marché globalement saturé et de plus en plus concurrentiel.