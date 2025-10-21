Netflix a annoncé mardi un partenariat stratégique avec Mattel et Hasbro pour lancer une gamme de jouets inspirés de son film d’animation à succès KPop Demon Hunters. Ce long-métrage, qui raconte les aventures d’un trio de stars de K-pop sauvant le monde entre deux concerts, est devenu le contenu original le plus visionné de la plateforme avec plus de 325 millions de vues. Le titre musical phare Golden, en tête du Billboard Hot 100, a également contribué à l’essor de la marque, largement relayée sur les réseaux sociaux à travers cosplay et challenges viraux.

Ce projet marque une nouvelle étape dans la stratégie de Netflix visant à transformer ses contenus en propriétés intellectuelles rentables au-delà des abonnements. Déjà actif dans la vente de produits dérivés via sa boutique en ligne, le groupe mise sur la capacité de films originaux non issus de franchises à générer des revenus durables. Mattel développera une ligne de jouets incluant poupées, figurines et playsets, tandis qu’Hasbro proposera des peluches interactives et des jeux comme une édition spéciale de MONOPOLY Deal. Les premiers articles arriveront en magasins au printemps 2026, avec une montée en puissance prévue pour la période des fêtes.