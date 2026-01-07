Netflix salue l'appui renouvelé de WBD à leur projet de fusion

Netflix a salué mercredi la décision du conseil d'administration de Warner Bros. Discovery (WBD) de renouveler à l'unanimité son soutien à leur projet de rapprochement et d'écarter l'offre révisée de Paramount Skydance qui avait été présentée peu avant Noël.

A l'issue d'un examen rigoureux et complet, mené avec l'appui de conseillers financiers et juridiques indépendants, le conseil d'administration de WBD a réaffirmé ce matin qu'il jugeait que l'accord conclu avec Netflix était dans le meilleur intérêt de ses actionnaires.



Dans un communiqué publié à la suite à cette décision, Ted Sarandos et Greg Peters - les deux directeurs généraux de Netflix - rappellent que la fusion de Netflix et de Warner permettrait de combiner des atouts complémentaires autour d'une passion commune pour la fiction et le "storytelling".



"Ensemble, nous proposerons au public encore plus de séries et de films qu'il aime - à la maison comme au cinéma - tout en créant de nouvelles opportunités pour les talents et en contribuant à une industrie du divertissement dynamique, ouverte et florissante", ont-ils souligné.



Pour mémoire, Netflix propose d'acquérir Warner Bros., à savoir les activités de cinéma et de télévision de WBD ainsi que les plateformes HBO Max et HBO, sur la base d'une transaction réalisée en numéraire et en actions évaluée à 27,75 dollars pour chaque titre WBD, soit un montant total de 72 milliards de dollars.



L'opération ne porte en revanche pas sur la division de réseaux télévisés câblés de WBD, dénommée Discovery Global, dont la scission est prévue dans le courant du troisième trimestre de cette année.



Netflix précise s'être d'ores et déjà rapproché des autorités américaines et européennes en vue de faire avancer le projet, qu'il s'attend à finaliser dans un horizon de 12 à 18 mois.



Dans un communiqué diffusé en début de matinée, Warner Bros. Discovery (WBD) considère que la dernière proposition de Paramount, même amendée, n'est toujours pas dans l'intérêt de WBD et de ses actionnaires, et qu'elle ne répond pas aux critères d'une "proposition supérieure" au sens de son accord de fusion avec Netflix.





Jugeant l'offre de Paramount Skydance "inférieure compte tenu des coûts, risques et incertitudes importants" par rapport à la fusion avec Netflix, le conseil a donc réitéré sa recommandation en faveur d'un rachat par la plateforme de streaming vidéo.



Les titres Netflix et WBD cédaient respectivement 0,5% et 0,6% en cotations avant-Bourse dans le sillage de ces annonces, tandis que l'action Paramount était attendue en hausse de 1,2%.