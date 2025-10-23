Avec une valorisation proche de 50 fois ses bénéfices pour cette année, Netflix n'avait pas le droit à l'erreur. Un élément exceptionnel a lourdement pesé sur les profits et les prévisions pour la fin d'année n'ont pas offert la visibilité espérée. Voyons cela de plus près.

Nous avions plusieurs fois souligné dans nos colonnes les qualités évidentes du dossier Netflix. Dans Netflix signe une année blockbuster et, plus récemment, Une leçon boursière signée Netflix, nous expliquions qu’après une période de stagnation entre 2021 et 2022, le nombre d’abonnés était reparti fortement à la hausse grâce aux solutions mises en place par la direction. À ce moment-là, les investisseurs, gagnés par le doute, avaient laissé le titre tomber à des niveaux ridicules comparés à aujourd’hui. Ces solutions concernaient notamment la publicité intégrée aux offres d’abonnement, l’ajustement des prix et les bénéfices tirés de la nette avance sur les concurrents, dont plusieurs (Paramount, Warner Bros et Disney) subissent encore le déclin de la télévision traditionnelle. Aujourd’hui, Netflix dépasse largement les 300 millions d’abonnés, ce qui correspond à environ 40% de plus qu’il y a quatre ans.

Cette réussite a donc un prix puisque, comme on l’a dit, Netflix est l’entreprise la plus performante de son secteur. A près de 50 fois les profits (avant la baisse d’hier) pour cette année, 11 fois le chiffre d’affaires ou encore 60 fois le flux de trésorerie libre, la valorisation ne laisse place à aucune déception.

Les résultats du troisième trimestre ont justement fait apparaître quelques points de crispation. Les profits sont restés bien en-dessous des trois milliards de dollars attendus par Wall Street. La principale raison vient d’un élément exceptionnel lié à un litige fiscal au Brésil qui a coûté plus de 600 millions de dollars. Cette charge a mis fin à une série de deux ans durant laquelle la plateforme avait toujours dépassé les prévisions.

Le deuxième élément qui a fait frétiller les investisseurs concerne la marge d’exploitation. Elle reste très élevée, à 28,2% ce trimestre, mais recule par rapport aux 29,2% observés à la même période l’an dernier.

La fin d’année pourrait également s’avérer plus timide que prévu. Netflix a souvent publié des prévisions conservatrices, qui sont ensuite dépassées. Cette fois, la cible d’un bénéfice de 2,4 milliards de dollars et d’une marge opérationnelle de 23,9% laisse penser à une période plus calme malgré une activité publicitaire à un niveau historiquement élevé.

Les éléments évoqués ne doivent pas faire oublier que le groupe reste très bien orienté et largement en avance sur ses concurrents. Ce trimestre, la plateforme a d’ailleurs atteint une part d’audience record aux États-Unis et au Royaume-Uni et son long métrage KPop Demon Hunters est devenu le plus regardé de son histoire, avec plus de 300 millions de visionnages en trois mois seulement.

Si l’on regarde vers l’avenir, Netflix bénéficie déjà d’une maîtrise exemplaire de ses coûts, d’une production mondiale bien organisée et d’une croissance presque entièrement organique, avec peu d’acquisitions. Pour autant, la plateforme dispose encore de nombreux leviers. L’intelligence artificielle peut améliorer le ciblage publicitaire, tandis que les accords avec des acteurs comme Amazon Ads offrent de nouvelles opportunités de monétisation. Netflix explore aussi de nouveaux formats pour diversifier son offre, notamment le live, le sport, les jeux vidéo, le merchandising et les podcasts.

Ce modeste dégonflement de la valorisation (-10% sur la séance de cotation d’hier) permet ainsi de délester la pression pour les attentes du prochain trimestre.