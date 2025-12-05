Netflix va mettre la main sur Warner Bros. après la scission de WBD

Netflix et Warner Bros. Discovery (WBD) annoncent avoir conclu un accord définitif par lequel Netflix acquerra Warner Bros., y compris ses studios de cinéma et de télévision, HBO Max et HBO, pour une valeur d'entreprise d'environ 82,7 milliards de dollars.



"Cette transaction réunit les franchises emblématiques et les bibliothèques légendaires de Warner Bros. avec le service de divertissement de premier plan de Netflix, créant une offre extraordinaire pour les consommateurs", expliquent les 2 groupes.



"La combinaison offrira plus de choix et une plus grande valeur aux consommateurs, créera plus d'opportunités pour la communauté créative et générera de la valeur pour les actionnaires", ajoutent-ils, y voyant donc une renforcement de l'industrie du divertissement.



Selon les termes de l'accord, chaque actionnaire de WBD recevra 23,25 USD en numéraire et 4,50 USD en actions Netflix, soit un prix de 27,75 USD par action WBD, impliquant une valorisation totale des fonds propres d'environ 72 MdsUSD.



La transaction devrait être finalisée après la séparation précédemment annoncée de la division Global Networks de WBD, Discovery Global, en une nouvelle société cotée en bourse, dont la conclusion devrait désormais intervenir au 3e trimestre 2026.



