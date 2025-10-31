Netflix va réduire le nominal de ses actions, le titre atteint des sommets

Netflix a annoncé hier soir que son conseil d'administration avait approuvé une division par dix de la valeur nominale de ses actions ordinaires, une mesure destinée à rendre son cours de Bourse plus abordable aux salariés souhaitant participer au plan de stock options proposé par la plateforme de streaming vidéo.



Dans un communiqué, le groupe californien indique que ce fractionnement prendra la forme d'une distribution de neuf titres additionnels, prévue le vendredi 14 novembre, pour chaque action détenue pour les actionnaires enregistrés en date du lundi 10 novembre.



La première cotation des actions fractionnées aura lieu le lundi 17 novembre.



De nombreux géants américains de la 'tech' allant de Nvidia à Apple, en passant par Amazon et Tesla, ont eu recours à ce type d'opération ces dernières années suite à la forte progression de leur cours de Bourse.



L'action Netflix, qui se traitait autour de 375 dollars, a récemment enchaîné les plus hauts historiques, à l'image des records atteints par le Nasdaq et le secteur technologique américain.



Avec un gain de quasiment 4% aujourd'hui, le titre établit de nouveaux records, au-delà de 1130 dollars, donnant une capitalisation boursière de 478,5 milliards de dollars qui fait du géant de la vidéo à la demande la 17ème société américaine la mieux valorisée en Bourse, derrière ExxonMobil (483 milliards) et devant Palantir (477 milliards).