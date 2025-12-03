Netflix a entamé des discussions avancées en vue de l’acquisition des studios et de la branche streaming de Warner Bros. Discovery. L’entreprise mettrait en avant les avantages d’une offre groupée Netflix–HBO Max, permettant une baisse des prix pour les consommateurs, afin d’anticiper les réticences des autorités de la concurrence. Selon des sources proches du dossier, Netflix a proposé un rachat majoritairement en numéraire et entend intégrer les contenus HBO et les franchises DC Comics dans son catalogue, sans toutefois augmenter significativement sa part de marché.

Warner Bros Discovery, qui envisage une cession partielle ou totale de ses actifs, suscite également l’intérêt de Paramount Skydance et Comcast. Ces groupes envisagent eux aussi d’intégrer HBO Max à leurs plateformes existantes (Paramount+ et Peacock) dans le but de rivaliser plus efficacement avec Netflix et Disney+. Selon l’analyste Jessica Reif Ehrlich, une fusion entre HBO Max et Paramount+ pourrait créer une offre majeure sur le marché américain du streaming, tandis qu’un renforcement de Peacock par HBO Max permettrait à NBCUniversal de regagner en compétitivité.

Ce potentiel rapprochement soulève néanmoins des préoccupations politiques. Des critiques du Pentagone à l’encontre de certains contenus Netflix et les inquiétudes d’élus républicains sur une position dominante pourraient compliquer l’opération. Si elle aboutit, l’acquisition permettrait à Netflix d’étoffer son catalogue avec une bibliothèque riche en propriétés intellectuelles, un domaine stratégique pour diversifier ses revenus au-delà du streaming, notamment vers les produits dérivés et les expériences immersives.