Netflix : Wedbush reste à achat, mais réduit sa cible

Wedbush réaffirme son opinion 'surperformance' sur Netflix, mais avec un objectif de cours ramené de 1500 à 1400 dollars, reflétant un multiple P/E de 37 fois (contre 38 fois auparavant) sur son estimation actualisée du BPA 2027 de 38 dollars.



'Les résultats du troisième trimestre et ses prévisions de Netflix pour le quatrième ont déçu les investisseurs après plusieurs trimestres de résultats phénoménaux', reconnait le broker au lendemain de la publication du géant du streaming vidéo.



S'il reconnait qu'il a encore 'beaucoup à prouver', Wedbush pense néanmoins que Netflix se positionne pour une croissance substantielle dans la publicité mondiale, ce qui selon lui 'ne doit pas être négligé'.



Selon lui, la contribution des revenus publicitaires peut accélérer lors des prochaines années grâce aux événements en direct, à une amélioration du ciblage et de l'interactivité, à des partenariats publicitaires élargis et un ajout de capacités d'achat.