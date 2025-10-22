Wedbush réaffirme son opinion 'surperformance' sur Netflix, mais avec un objectif de cours ramené de 1500 à 1400 dollars, reflétant un multiple P/E de 37 fois (contre 38 fois auparavant) sur son estimation actualisée du BPA 2027 de 38 dollars.
'Les résultats du troisième trimestre et ses prévisions de Netflix pour le quatrième ont déçu les investisseurs après plusieurs trimestres de résultats phénoménaux', reconnait le broker au lendemain de la publication du géant du streaming vidéo.
S'il reconnait qu'il a encore 'beaucoup à prouver', Wedbush pense néanmoins que Netflix se positionne pour une croissance substantielle dans la publicité mondiale, ce qui selon lui 'ne doit pas être négligé'.
Selon lui, la contribution des revenus publicitaires peut accélérer lors des prochaines années grâce aux événements en direct, à une amélioration du ciblage et de l'interactivité, à des partenariats publicitaires élargis et un ajout de capacités d'achat.
Netflix, Inc. est spécialisé dans les prestations de diffusion en ligne de films et de séries télévisées en flux continu sous abonnement. Les membres, moyennant un tarif mensuel, ont accès à du contenu illimité et à la demande sur leurs ordinateurs (PC et MAC), leurs téléphones portables, leurs téléviseurs ou sur d'autres dispositifs (Xbox 360, PlayStation, Wii, Blu-Ray, etc.) connectés à Internet.
A fin 2024, Netflix, Inc. compte environ 302 millions d'abonnements.
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis et Canada (44,5%), Europe-Moyen Orient-Afrique (31,8%), Amérique latine (12,4%) et Asie-Pacifique (11,3%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.