L'essentiel :

- Chiffre d'affaires en hausse de 8% à 16,7 MEUR, avec des revenus récurrents en progression de 4%

- EBITDA en hausse de 10%, résultat opérationnel courant multiplié par plus de trois

- Trésorerie brute de 6,0 MEUR au 30 juin 2026, avant versement du dividende début juillet



Netgem, société technologique européenne spécialisée dans les plateformes de distribution de contenus numériques, a publié ses résultats pour le premier semestre 2026. Le chiffre d'affaires s'élève à 16,7 MEUR, en progression de 8% par rapport au premier semestre 2025 (15,4 MEUR), porté par les nouveaux produits du groupe. Les revenus récurrents augmentent de 4% à 12,6 MEUR, représentant 76% du chiffre d'affaires total, tandis que les revenus non récurrents progressent de 24% à 4,1 MEUR.



L'ensemble des indicateurs de résultats s'améliore : l'EBITDA atteint 2,8 MEUR, en hausse de 10%, le résultat opérationnel courant est multiplié par plus de trois à 1,3 MEUR, et le résultat opérationnel double à 1,0 MEUR. Les charges opérationnelles diminuent de 2% à 8,3 MEUR. La marge brute s'établit à 11,1 MEUR, soit 66% du chiffre d'affaires, contre 71% au premier semestre 2025.



La situation financière reste solide avec un cash flow lié à l'activité de 1,7 MEUR sur le semestre et une trésorerie brute de 6,0 MEUR au 30 juin 2026, avant le versement du dividende de 1,7 MEUR début juillet. Les capitaux propres part du groupe s'élèvent à 24,2 MEUR au 30 juin 2026.



Pour le second semestre, Netgem prévoit de poursuivre le déploiement de ses produits PLEIO et ECLAIR, notamment au Royaume-Uni et en France, en s'appuyant sur sa "content factory" et l'intégration des équipes de BARY pour développer des services basés sur l'intelligence artificielle.

Le titre progressait de 4,7% en matinée à la Bourse de Paris, dans le sillage de la publication.



Consultez le communiqué complet sur Zonebourse : Netgem : Activité et résultats du 1er semestre 2026 | Zonebourse



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