Netgem : partenariat avec 2K dans le cloud gaming

Netgem annonce un nouveau partenariat d'envergure, avec l'éditeur de jeux vidéo 2K, qui permettra aux clients de la plateforme JIO en Inde de jouer à 'Mafia: Definitive Edition' le remake de la saga policière du jeu original 'Mafia'.



Ce remake comprend un scénario actualisé, des cinématiques supplémentaires, de toutes nouvelles séquences et fonctionnalités de gameplay, une bande originale orchestrale réenregistrée et d'autres améliorations.



'Ce partenariat renforce notre engagement à fournir un divertissement haut de gamme à nos clients, que ce soit à travers la télévision, les films ou, désormais, des jeux vidéo de premier ordre', commente Mathias Hautefort, le DG de Netgem.



Cette collaboration marque ainsi une étape importante dans sa stratégie visant à améliorer son offre de divertissement. 2K et Netgem sont en discussions pour intégrer d'autres franchises du label à la plateforme de cloud gaming.